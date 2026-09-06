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SchwanthalerstraßeWegen Parkplatz: Autofahrer rastet aus

Zur Parkplatzsuche gehört in München viel Glück. Da liegen bei manchem die Nerven schnell blank (Symbolfoto).
Zur Parkplatzsuche gehört in München viel Glück. Da liegen bei manchem die Nerven schnell blank (Symbolfoto).
Foto: Florian Peljak

Der Mann schlägt den Kopf seines Kontrahenten auf die Motorhaube. Erst Passanten trennen die beiden Autofahrer.

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Seine Emotionen nicht im Griff hatte ein Autofahrer am Samstagabend in der Schwanthalerstraße. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Pkw hinter einem Auto, das am Straßenrand einparken wollte – aber nicht konnte, weil der nachfolgende Wagen zu dicht aufgefahren war. Ersterer forderte seinen Hintermann auf, doch Rücksicht zu nehmen. Das bekam der aber in den falschen Hals.

Er stieg aus, griff durch das offene Beifahrerfenster des Vordermanns und warf eine Brille, eine Geldbörse und ein Handy auf den Boden. Außerdem schlug er seinem Kontrahenten ins Gesicht. Als der ausstieg, packte er ihn und schlug seinen Kopf auf die Motorhaube. Dann aber schritten Passanten ein. Sie trennten die beiden, hielten den Aggressor fest und riefen die Polizei.

Bis die eintraf, konnte sich der Mann befreien, flüchtete in seinem Auto, wurde aber in nächster Nähe von der Polizei angehalten und festgenommen. Der mutmaßliche Täter bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

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