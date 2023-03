Autos im Stau - diesen Anblick gab es am Montag öfter.

Von Pauline Graf

So war der Streiktag in München Radler im Schneeregen, Menschen, die mit Koffern durch Gleishallen irren, vollgestopfte Busse und singende Gewerkschafter - Beobachtungen von der Streikfront (SZ Plus).

Der Arzt, dem die Patienten zu sehr vertrauten Beim Hausbesuch um Geld erleichtert: Ein Mediziner nutzt seine Vertrauensstellung aus und leiht sich immer wieder horrende Summen. Ein Ehepaar borgt ihm eine halbe Million Euro - und sieht seine Ersparnisse nicht wieder (SZ Plus).

Blanke Angst statt Wärmewende Bei Münchens Heizungsbauern melden sich derzeit gehäuft verunsicherte Anrufer. Die Praktiker fordern von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen - und raten Kunden von Schnellschüssen ab (SZ Plus).

Ein zehn Kilometer langer Stau, der Folgen hat IAA-Gegner seilen sich im September 2021 über der A9 von einer Schilderbrücke ab und sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Jetzt müssen sie sich im Amtsgericht Freising unter anderem wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Migrationsbeirat: Wahlbeteiligung am Boden

Polizei: Drei Einsätze in vier Stunden wegen Bedrohungen mit Messer

Am Hauptbahnhof: Massenschlägerei im Zwischengeschoss

