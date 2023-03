Die Auswirkungen der Tarifauseinandersetzung werden am Montag in München an vielen Stellen zu spüren sein.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Was München am Montag droht Die Gewerkschaften wollen den öffentlichen Nahverkehr und den Flughafen bestreiken. Keine Bahn soll fahren, kein Flieger starten. Was alles stehen wird - und wie die Menschen sich wappnen können. (SZ Plus)

"Letzte Generation" blockiert Mittleren Ring Wieder protestieren sechs Aktivisten gegen die Klimapolitik und kleben sich fest. Das Sekundenkleber-Transportverbot der Stadt wirkt unterdessen anders als gedacht.

Wenn plötzlich 143 000 Euro auf dem Konto fehlen Betrugsfälle beim Online-Banking häufen sich in ganz Deutschland: Die Täter kennen sensible Informationen, sie wissen sogar, bei welchem Betrag bankinterne Alarmsignale ausgelöst werden. Die Polizei warnt vor einer neuen Masche - und die Kreditinstitute? (SZ Plus)

Ein Park blüht auf Jetzt ist wieder Hanami im Olympiapark - das japanische Wort bedeutet "Blüten betrachten", und nirgends in München ist das gerade prächtiger möglich: Die Olympia-Kirschbäume stehen in voller Blüte.

Gastronomie: Wenn der kleine Koch auf dem Teller wirbelt

Wohnen: Zwangsversteigerung von Haus an der Volkartstraße 48 abgesagt

Uraufführung: Musical über die legendäre Nackttänzerin und Spionin "Mata Hari"

