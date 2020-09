Von Andreas Schubert

Der U-Bahnhof Sendlinger Tor ist verwaist. Es ist kurz nach halb acht, eine Zeit, in der normalerweise viele Büromenschen zur Arbeit und Kinder zur Schule hetzen. Am Abgang vor der Stadtsparkasse, der zum Zwischengeschoss führt, teilen die Schlagzeilen der stummen Zeitungsverkäufer plakativ mit, dass an diesem Dienstag keine U-Bahn fährt. Und trotzdem können oder wollen es einige immer noch nicht glauben. Dialog an der Rolltreppe zur U 3, wo die Münchner Verkehrsgesellschaft zwei Männer in gelben Westen postiert hat, die verhindern sollen, dass Menschen zum Bahnsteig hinunterfahren: "Kein Zutritt, heute fährt nix". "Fährt wirklich keine U-Bahn?" "Nein, wegen Streik". "Wirklich nicht?" "Wirklich nicht."

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Sie will mehr Geld für die Fahrerinnen und Fahrer durchsetzen, aber auch einen bundesweit einheitlichen Rahmentarifvertrag für den Nahverkehr. Weil nur etwa die Hälfte der Busse und vier Tramlinien unterwegs sind, steht München an diesem Morgen zwar nicht komplett still, aber es ist deutlich mühsamer als sonst, vorwärts zu kommen.

Gerade die U-Bahn, die in normalen Zeiten täglich Hunderttausende Fahrgäste transportiert und nun auch während der Corona-Pandemie wieder voller und voller wird, ist neben der S-Bahn das leistungsfähigste Verkehrsmittel. So wiederholt sich die Szene am Sendlinger Tor ein paar Mal. Ungläubiges Kopfschütteln, hilflose Blicke. Wohin jetzt?

An der Oberfläche hilft die Tram weiter, die immerhin alle 20 Minuten fährt, gerade fährt eine 16er ein, sie ist allerdings nur zu einem Drittel gefüllt. Ebenso die 17er, die ein paar Minuten später folgt. Die Verkehrslage auf der Sonnenstraße und der Lindwurmstraße zeigt, dass viele Pendler aufs Auto umgestiegen sind. Doch so richtig vorwärts kommen sie nicht. In der Lindwurmstraße staut es sich zurück bis zu Poccistraße, ein heillos überfüllter Metrobus der Linie 62 kommt genauso wenig vorwärts wie diejenigen, die an diesem Morgen aufs Auto setzen. Viele sind deshalb trotz der Kälte und des Nieselregens mit dem Fahrrad unterwegs. An der Ampel am Sendlinger-Tor-Platz ist die Radlschlange gut 30 Meter lang.

Es ist die Stunde der Leihräder und E-Scooter. Einige Anbieter haben wegen des Streiks online Gutscheine für kostenlose Fahrten angeboten. Und das Angebot wird genutzt. Am Hauptbahnhof schnappt sich eine junge Frau im Business-Outfit einen Scooter, sie müsse weiter zum Josephsplatz, sagt sie. Normalerweise steige sie von der S-Bahn in die U2 um. Aber es helfe ja nichts. Andere bedienen sich der Ringbuslinie 58, mit der man ebenfalls nach Schwabing weiterkommt, die Fahrzeuge sind voll, das gilt auch für den 68er Ringbus in die Gegenrichtung.

Einen Kontrast zu den leeren U-Bahnhöfen stellt der S-Bahnsteig am Hauptbahnhof dar. Kurz vor acht herrscht hier ein selten dichtes Gedränge, Abstand halten geht nicht. Aber immerhin fahren die Züge. "Hätte gerade noch gefehlt", witzelt ein Fahrgast. Man ist froh, dass alle sich an die Maskenpflicht halten, man nur zum Beobachten da ist und gleich wieder an die frische Luft kann. Fast jeder, den man anspricht, äußert Unverständnis für einen Streik in Pandemie-Zeiten. Generell, so der Tenor, habe man Verständnis dafür, dass Fahrer besser entlohnt werden. Aber ausgerechnet jetzt?

Gestern habe die Kita zugehabt, heute sind die Busse überfüllt, sagt eine junge Mutter, die gerade mit ihrer Tochter an der Hand aus dem Bus ausgestiegen ist. Wie so viele wirkt sie gestresst. Dass die Stadt voller Baustellen ist, macht es nicht besser. Gerade rund um den Hauptbahnhof ist es für Radfahrer nicht leicht. Sie müssen sich teilweise ihren Weg über Fußwege bahnen, wer als Passant nicht gleich zur Seite springt, wird aus der Bahn geklingelt.

Ähnlich geht es auf dem Radweg entlang der Isar zu. Die Zählstelle Erhardtstraße haben bis kurz vor 9 Uhr bereits mehr als 1000 Radler passiert, es ist eng und riskant. Aber man kommt voran, passiert den Autostau auf der Reichenbachbrücke und Fraunhoferstraße Richtung Innenstadt, der Route, wo im Untergrund die U2 führe, sieht den 132er Bus im Stau stehen, der sich einen guten Kilometer von der Wttelsbacherbrücke bis zur Schäftlarnstraße zieht. Und ist als Radler dankbar, dass es das Wetter an diesem Dienstag besser gemeint hat, als am Tag davor.