Verkehr in München

Marcel Schäfer und Antonia Helmes in der Leitstelle der S-Bahn. Von hier aus werden die Passagiere unter anderem über Störungen informiert.

Und wie sie in der Leitstelle versuchen, die Folgen für die Passagiere möglichst gering zu halten. Von 220 Lokführern sind allerdings nur 100 im Einsatz - dazu kommen andere Hindernisse für einen normalen Betrieb.

Von Andreas Schubert

Es ist eine Ausnahmesituation, trotzdem geht es beinahe beschaulich zu an den Münchner Bahnhöfen. Vergisst man für einen Moment, dass im Fernverkehr nur etwa ein Viertel aller Züge fahren und bei der Münchner S-Bahn die Hälfte, sieht es eigentlich so aus, als herrsche normaler Betrieb. An den Bahnsteigen warten Menschen auf ihre Züge, viele waren offensichtlich auf die dritte Streikwelle der Eisenbahngewerkschaft GDL vorbereitet.