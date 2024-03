Glosse von Andreas Schubert

Jetzt ist der x-te Streik der Eisenbahner auch schon wieder vorbei. War da was? Die Münchner jedenfalls haben den Stillstand auf der Schiene wie immer mit äußerster Gelassenheit hingenommen. Wenn die Gewerkschaft GDL dachte, sie könnte die hiesigen Pendler schocken, lag sie falsch, im Gegenteil: 48 Stunden vorher informiert zu werden, dass nur wenige S-Bahnen fahren, kommt nur an Streiktagen vor. So einen Service würde man sich auch den Rest des Jahres wünschen. Und kommt dann, wie angekündigt, ein unangekündigter Wellenstreik, damit die Eisenbahn "kein zuverlässiges Verkehrsmittel" mehr sei, ist es in München und Umgebung halt wie gehabt. Noch so ein Ausstand und noch einer interessiert hier höchstens Leute, die Wayne heißen. Da ist dem für Denkfehler anfälligen Streikhansel Weselsky offensichtlich noch so einer passiert.