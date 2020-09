Am Dienstag könnte es zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr kommen. Bereits am Montag rufen die Gewerkschaften die Angestellten im öffentlichen Dienst zum Streik auf.

Von Kassian Stroh

Die bevorstehenden Warnstreiks in Kitas und beim Nahverkehr in München schlagen hohe Wellen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt, am Dienstag Busse, Tram- und U-Bahnen zu meiden. "Die Gewerkschaften müssten sich fragen lassen, wie sich ein solcher Warnstreik in Coronazeiten verantworten lässt", so sie denn zu einem größeren Arbeitskampf aufriefen, sagte MVG-Chef Ingo Wortmann am Sonntag. Denn dann müssten viele Linien stillgelegt werden - und in den verbliebenen Fahrzeugen werde der Platz knapp.

Noch ist allerdings unklar, wer überhaupt zum Streik aufgerufen wird. Das will die Gewerkschaft Verdi erst an diesem Montagvormittag bekannt geben. Sollte es die U-Bahn treffen, so werde man deren Betrieb aus Sicherheitsgründen "vorübergehend" ganz einstellen, kündigte die MVG an. So hatte sie es auch beim bislang letzten Fahrer-Streik im Sommer 2019 gehalten - um zu verhindern, dass Menschenmassen auf die Bahnsteige drängen. Bei Tram und Bus werde man die nicht streikenden Fahrer "zunächst auf einzelne Linien" konzentrieren, teilte die MVG mit.

Werner Albrecht, Personalchef der Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, warf der Gewerkschaft Verdi vor, sie sei "nicht an der Sache interessiert, sondern an Eskalation". Denn die bisherigen Gespräche über einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr in Bayern wie auch über einen neuen Haustarifvertrag bei der MVG seien "ruhig und konstruktiv" verlaufen. Beide sind für die Münchner Fahrerinnen und Fahrer maßgeblich, beide sind Ende Juni ausgelaufen.

Verdi hingegen nannte Albrechts Vorwurf "absoluten Humbug". Denn der geplante Warnstreik sei Teil des deutschlandweiten Versuchs, einen bundesweiten Rahmentarifvertrag im Nahverkehr abzuschließen, sagte Verdi-Experte Kai Winkler. Diesem hätten sich die Kommunen bislang verweigert. "Die haben versucht, uns hinzuhalten. Und wenn sich Arbeitgeber verweigern, ist Streik ein ganz legitimes Mittel."

Zudem rufen Verdi und die Gewerkschaft GEW an diesem Montag zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst in München auf: in einigen Kliniken, Teilen der Stadtverwaltung, den Stadtwerken, den Bibliotheken und den städtischen Kinderbetreuungsstätten. Hier zeichnet sich eine deutlich höhere Beteiligung ab, als die Gewerkschaften offenbar gedacht hatten. Wie viele Kitas betroffen seien, könne nach wie vor nicht beziffern, hieß es bei Verdi am Sonntag.

Die Ankündigung vom Freitag, auch Kitas zu bestreiken, hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit harschen Worten gegeißelt: Das halte er "zum jetzigen Zeitpunkt, mitten in einer der größten Gesundheitskrisen weltweit und nach Monaten der Notbetreuung und schwierigen Situation für die Eltern, schlicht für verantwortungslos". Diese Stellungnahme veröffentlichte er auch auf seiner Facebook-Seite und erntete heftige Kritik.

Wie könne man als SPD-Mitglied dagegen sein, Sozialberufe aufzuwerten, hieß es dort. Reiter solle sich zusammen mit dem Stadtrat für eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern einsetzen. Anne Hübner, SPD-Fraktionschefin im Stadtrat, entgegnete in der Debatte, man habe erreicht, dass sie eine Arbeitsmarktzulage von 200 Euro und eine doppelte Münchenzulage von 270 Euro bekämen - zusätzlich zum Tarifgehalt.