Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch, von 11 Uhr an, sowie für Donnerstag, 19. März, ganztägig zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Schon an diesem Vormittag macht sich der Ausstand bemerkbar, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) mitteilt.

Seit neun Uhr rückten die Fahrzeuge schrittweise in die Betriebshöfe ein, um zu vermeiden, dass mit Streikbeginn Tram- und U-Bahnen sowie Busse auf der Strecke abgestellt werden. Von elf Uhr an wird auf das Notnetz umgestellt, wie es bereits in den vorhergehenden Streikrunden der Fall war.

Welche Busse und Bahnen fahren

Die Busse sichern nach Angaben der MVG dabei die Grundversorgung auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet, die Takte sind dabei ausgedünnt. Mehr als die Hälfte aller Busse seien im Einsatz.

Bei der Tram bleibt die stark nachgefragte Linie 20 in Betrieb. Je nach Personalverfügbarkeit könne gegebenenfalls auch die Linie 25 in Betrieb gehen, teilt die MVG mit.

Die U-Bahn fährt nur im Abschnitt Fürstenried West – Brudermühlstraße – Sendlinger Tor – Marienplatz – Münchner Freiheit – Fröttmaning. Damit ist in den Abendstunden auch die Fröttmaninger Arena mit der U-Bahn erreichbar. Dort findet um 21 Uhr das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo statt. In welchem Takt die U-Bahnen fahren, ist derzeit offen, das hängt davon ab, wie viele Fahrerinnen und Fahrer sich zum Dienst melden.

Notlösung für die Anreise zur Allianz Arena

Für die Anreise zum Stadion steht von 17.30 Uhr an der kostenlose Bustransfer des FC Bayern zwischen der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke und Kieferngarten zur Verfügung. Von dort ist die Arena fußläufig über die Kieferngartenstraße erreichbar. Nach dem Spiel fahren die Busse vom Kieferngarten zum Stachus. Der Bustransfer wird mit zusätzlichen Fahrten privater Omnibusunternehmen verstärkt. Auch bei der Heimreise kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Insbesondere für Fans aus dem Umland bieten sich Fahrgemeinschaften an.

Auf mvg.de oder in der App MVGO informiert die Verkehrsgesellschaft über das konkrete Angebot, die Informationen werden laufend aktualisiert.