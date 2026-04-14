Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr sind bei dem regnerischen Wetter offenbar viele Menschen in München ins Auto gestiegen. Auf dem Mittleren Ring, aber auch auf den Zufahrtsstraßen in die Stadt und ins Zentrum staut sich der Verkehr massiv. Die Verkehrslage-Karte auf Google Maps zeigt am Morgen (Stand: 9:30 Uhr) zahlreiche dunkelrote Strecken.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren bayerischen Städten aufgerufen. U-Bahn, Tram und Bus werden bis Mittwoch 3.30 Uhr bestreikt - es kommt zu starken Einschränkungen. Einige Linien werden allerdings bedient. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden dagegen nicht bestreikt.

Aktuell (Stand 9:30 Uhr) können Fahrgäste der MVG zufolge diese Verbindungen nutzen:

U-Bahn

Die U-Bahn fährt mittlerweile auf zwei Abschnitten:

Die U3/U6 fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Fürstenried West – Implerstraße – Sendlinger Tor – Münchner Freiheit – Fröttmaning

fährt alle 10 Minuten im Abschnitt – Die U2/U5 fährt alle 20 Minuten im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Giesing Bf. – Neuperlach Süd

Die Fahrten werden jedoch nicht in der Fahrplanauskunft (Verbindungen und Abfahrten) angezeigt.

Tram

Die Linie 17 fährt im 20-Minuten-Takt im Abschnitt Sendlinger Tor – Max-Weber-Platz – Effnerplatz – St. Emmeram .

fährt im 20-Minuten-Takt im Abschnitt . Die Linie 20 fährt im 10-Minuten-Takt.

fährt im 10-Minuten-Takt. Die Linie 25 fährt im 20-Minuten-Takt.

Bus

Etwa zwei Drittel der Fahrzeuge sind unterwegs. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien.

Auf diesen Linien fahren die Busse zumeist alle 20 bis 30 Minuten : X30, X35, X36, X80, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/68, 59, 60, 62, 63, 132, 135, 142, 143, 145, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 164, 168, 174, 176, 180, 181, 182

: X30, X35, X36, X80, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/68, 59, 60, 62, 63, 132, 135, 142, 143, 145, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 161, 162, 164, 168, 174, 176, 180, 181, 182 Auf diesen Linien fahren die Busse in größeren Abständen, teilweise nur alle 40 Minuten oder stündlich: 100, 130, 134, 136, 139, 140, 141, 144, 149, 155, 158, 159, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Der MVG zufolge müssen Fahrgäste mit längeren Wartezeiten und einer hohen Auslastung rechnen. Ihnen wird empfohlen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Home-Office zu arbeiten. Über die aktuelle Lage informiert die MVG im Internet auf ihrer Störungsseite sowie in der App MVGO unter Störungen.

Im aktuellen Tarifkonflikt hat es bereits zahlreiche Warnstreiks gegeben. Mit der Aktion vor der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft teilte in einer Mitteilung mit, „großes Verständnis für den Frust der Fahrgäste“ zu haben. Doch die Beschäftigten würden dringend mehr Lohn und Regelungen, die im Schichtbetrieb für Entlastung sorgen, benötigen. Deswegen seien die Streiks nötig.