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MVGErneut Streik im Nahverkehr: So ist München betroffen

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf. 
Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik auf.  Robert Haas

Die Gewerkschaft ruft in dieser Woche erneut zu Warnstreiks auf. In München werden wohl erneut ein Großteil der U-Bahnen, Straßenbahnen und zahlreiche Busse nicht fahren. Was derzeit bekannt ist.

Von Martin Mühlfenzl

Die Pendlerinnen und Pendler müssen in dieser Woche erneut mit Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im ÖPNV für diesen Donnerstag, 19. März, zu einem bayernweiten Warnstreik auf. In München und dem Umland dürfte damit wieder ein Großteil der U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in den Depots bleiben.

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) gab es auch in der dritten Verhandlungsrunde Anfang März keine Annäherung. Verdi fordert für die Beschäftigten in Bayern eine Lohnerhöhung von 668,75 Euro im Monat sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35 Stunden; auch sollen Zuschläge etwa für Wochenenddienste erhöht werden. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen angesichts der schlechten Haushaltslage der Kommunen als überzogen zurück.

Zuletzt hatte Verdi Ende Februar die Beschäftigten im Nahverkehr zwei Tage am Stück zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) reagierte mit Notfallfahrplänen und konnte den Betrieb in Teilen aufrechterhalten.

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