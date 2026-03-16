Die Pendlerinnen und Pendler müssen in dieser Woche mit Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im ÖPNV für diesen Donnerstag, 19. März, zu einem bayernweiten Warnstreik auf. In der Landeshauptstadt erhöht Verdi den Druck im Tarifkonflikt zusätzlich, indem auch am Mittwoch gestreikt wird: allerdings erst von 11 Uhr an. In München und dem Umland dürfte damit wieder ein Großteil der U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in den Depots bleiben.

Bereits an diesem Dienstag, 17. März, werden zudem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle sowie des Fahrgastservice der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zum Streik aufgerufen. Die Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass dieser Warnstreik aber keine gravierenden Auswirkungen auf den Betrieb haben wird. „Es ist davon auszugehen, dass Bus und Tram den ganzen Tag über wie gewohnt fahren“, teilt die MVG mit – auch die U-Bahn werde voraussichtlich den Betrieb am frühen Morgen aufnehmen. Einschränkungen im Laufe des Tages aber seien möglich.

Das dürfte bereits am Mittwoch anders aussehen. Neben den bayernweiten Protesten am Donnerstag bestreikt Verdi bereits an einen Tag vorher den Nahverkehr. Um Schüler und Pendler am Morgen den Weg in die Schule und zur Arbeit zu erleichtern, beginnt dieser Ausstand allerdings erst um 11 Uhr. „Wir bestreiken nicht die Menschen, sondern wollen an die Arbeitgeber ein starkes Signal senden“, sagt Haris Softic von Verdi München. „Die Pendler und Schüler lassen wir nicht im Stich.“

Treffen könnte es allerdings die Fans des FC Bayern und von Atalanta Bergamo. Am Mittwochabend treffen die beiden Klubs von 21.00 Uhr an im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz-Arena aufeinander; das Hinspiel hatten die Bayern in Italien mit 6:1 gewonnen.

Für Fußballfans dürfte der Streik im Nahverkehr eine deutlich erschwerte Anreise zur Folge haben, wenn die Streikbereitschaft entsprechend hoch ausfällt. Allerdings war es der MVG während des Warnstreiks Anfang Februar gelungen, vor dem Pokal-Viertelfinale der Bayern gegen RB Leipzig die U6 nach Fröttmaning mit einer hohen Taktung aufs Gleis und die Fans somit rechtzeitig zur Arena zu bringen.

Nicht wenige hatten damals den Verdacht geäußert, dies sei ein Zugeständnis der MVG an den FC Bayern gewesen. Die Verkehrsgesellschaft indes begründete die Inbetriebnahme damit, dass die U6 Münchens meistgenutzte U-Bahn sei und während Streiks immer als Erste in Betrieb gehe, sobald ausreichend Personal zur Verfügung stehe.

Verdi-Sprecher Softic erhofft sich für beide Streiktage eine hohe Streikbereitschaft unter den Beschäftigten des Nahverkehrs und entsprechende Auswirkungen auf die Betriebslage. Am Donnerstag soll von 11 Uhr an eine Kundgebung auf dem Marienplatz stattfinden; mehrere Hundert Beschäftigte würden erwartet, sagt Softic. Einladungen für Redebeiträge auf der Bühne wolle Verdi auch an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Münchens Zweiten Bürgermeister Dominik Krause von den Grünen aussprechen.

Dass weiter gestreikt wird, liegt daran, dass es in der Tarifauseinandersetzung zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) kaum Annäherung gibt. Die dritte Verhandlungsrunde Anfang März blieb ohne Ergebnis. Verdi fordert für die Beschäftigten in Bayern eine Lohnerhöhung von 668,75 Euro im Monat sowie eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35 Stunden; auch sollen Zuschläge etwa für Wochenenddienste erhöht werden. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen angesichts der schlechten Haushaltslage der Kommunen als überzogen zurück.

Zuletzt hatte Verdi Ende Februar die Beschäftigten im Nahverkehr zwei Tage nacheinander zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) reagierte mit Notfallfahrplänen und konnte den Betrieb in Teilen aufrechterhalten.