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NahverkehrStreik in München: Diese Busse und U-Bahnen fahren trotzdem

Lesezeit: 1 Min.

Trotz Streik sind laut der Münchner Verkehrsgesellschaft am Donnerstag auf allen Linien Busse unterwegs.
Trotz Streik sind laut der Münchner Verkehrsgesellschaft am Donnerstag auf allen Linien Busse unterwegs. Malin Wunderlich/dpa

Zwei Tage lang müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf Einschränkungen einstellen. So ist die aktuelle Lage.

Von Andreas Schubert

Die Gewerkschaft Verdi legt den öffentlichen Nahverkehr in München am Donnerstag mit einem Warnstreik erneut teilweise lahm. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) versucht, mit einem Notprogramm gegenzusteuern.

Schon am Mittwoch wurde die Arbeit niedergelegt, allerdings erst von 11 Uhr an. An diesem Donnerstag wird nun ganztägig bis Betriebsbeginn am Freitagmorgen gestreikt. Um 13.30 Uhr treffen sich die Streikenden zur Kundgebung auf dem Marienplatz.

Welche Busse und Bahnen fahren

Die Busse sind laut MVG auf nahezu allen Linien in der ganzen Stadt unterwegs, allerdings in reduzierter Taktung. Es komme teilweise zu Engpässen und größeren Unregelmäßigkeiten wegen Staus.

Bei der Tram ist die stark nachgefragte Linie 20 in Betrieb. Sie fährt aktuell im Zehn-Minuten-Takt. Auch auf der Linie 25 verkehren Trambahnen, sie fahren im Zehn-Minuten-Takt.

Bei der U-Bahn fahren die Züge bislang auf dem Abschnitt Fürstenried West – Brudermühlstraße – Implerstraße – Marienplatz – Fröttmaning, etwa alle zehn Minuten. Alle anderen Abschnitte sind außer Betrieb. Zudem weist die MVG darauf hin, dass die U-Bahnfahrten nicht in der Fahrplanauskunft angezeigt werden.

Am Mittwoch hatten die Beschäftigten der MVG erst um 11 Uhr die Arbeit niedergelegt, doch schon von 9 Uhr an waren die Fahrzeuge schrittweise in die Betriebshöfe eingerückt. Dadurch war vermieden worden, dass mit Streikbeginn Tram- und U-Bahnen sowie Busse auf der Strecke abgestellt werden. Von 11 Uhr an war auf das Notnetz umgestellt worden, wie es bereits in den vorhergehenden Streikrunden der Fall war. Ein befürchtetes Verkehrschaos war ausgeblieben.

Auf mvg.de oder in der App MVGO informiert die Verkehrsgesellschaft über das konkrete Angebot, die Informationen werden laufend aktualisiert.

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