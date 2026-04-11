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Streik bei U-Bahn, Bus und Tram am DienstagDer Nahverkehr in München wird erneut weitgehend lahmgelegt

Am Dienstag bleibt die U-Bahnstation Max-Weber-Platz wieder leer - es wird gestreikt.
Am Dienstag bleibt die U-Bahnstation Max-Weber-Platz wieder leer - es wird gestreikt. Johannes Simon

Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

In München wird erneut gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren bayerischen Städten auf. Die Tarifbeschäftigten der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Fahrdienst, in der Leitstelle und im Fahrgastservice sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Es kommt somit zu erheblichen Einschränkungen bei U-Bahn, Trambahn und den Buslinien. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden dagegen nicht bestreikt. Die MVG kündigte an, wie bei jedem Streik einen Notfahrplan vorzubereiten. Die Priorität liege dabei wieder bei der Tram-Linie 20 und der U-Bahn-Linie U6.

Fahrgästen wird empfohlen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Home-Office zu arbeiten. Im aktuellen Tarifkonflikt hat es bereits zahlreiche Warnstreiks gegeben. Mit der Aktion vor der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Auch in den vergangenen Tagen mussten Fahrgäste in München bereits enorme Einschränkungen hinnehmen. Seit Beginn der Osterferien ist die Stammstrecke unter der Innenstadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Züge wenden vorzeitig am Hauptbahnhof, Stachus, in Trudering oder am Ostbahnhof. Die Sperrung der Stammstrecke dauert noch bis in die Nacht auf kommenden Montag. Nur wenige Stunden später wird dann der U-Bahn-, Tram- und Busverkehr weitgehend lahmgelegt.

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