Von Andreas Schubert

Kommt noch was oder doch nicht? Wer an diesem Donnerstag an der Bushaltestelle wartet, muss sich unter Umständen gedulden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zwei Tage lang zum Streik aufgerufen, erst am Samstag soll wieder regulärer Betrieb herrschen.

Seit 3.30 Uhr stehen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs still. Weil die MVG aber auch mit privaten Busunternehmen zusammenarbeitet, ist es nicht völlig sinnlos, an der Haltestelle zu verharren. Alles 20 Minuten soll etwas kommen, auch die Tram fährt vereinzelt, nur die U-Bahnen stehen an diesem Vormittag komplett still. Ob der Betrieb im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden kann, wird sich zeigen. Vorerst darf aber niemand an die Bahnsteige, ein mögliches Gedrängel von Wartenden könnte gefährlich werden. Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist vom Streik nicht betroffen.

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts und der Nahverkehrsbetriebe 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist erst für Ende März geplant. Der MVG mangelt es nicht zuletzt wegen der Bezahlung an Fahrpersonal. Denn in einer Stadt wie München können sich viele das Leben allmählich nicht mehr leisten. Das gilt nicht nur für MVG-Beschäftigte. Bestreikt wird an diesem Donnerstag auch die Müllabfuhr in München.

Der Notbetrieb der MVG sieht einen 20-Minuten-Takt auf allen Buslinien vor, nur die Ringlinie 58/68 und der X30 entfallen. Die Tram 20 und die Tram 25 sollen ebenso unterwegs sein. Nachts fahren die Linien N40, N72 und N80/81.

Das Angebot der noch fahrenden Verkehrsmittel ist auch auf mvg.de zu finden beziehungsweise in der MVG-App. Ein Blick ins Smartphone könnte sich lohnen: Sollte sich im Laufe des Tages etwas ändern oder die Streikbereitschaft nicht so hoch sein wie erwartet, können auch noch mehr Verkehrsmittel unterwegs sein.

Vorerst aber sind das Rad, Taxis, das eigene Auto, Sharing-Angebote oder die Beine gefragt.