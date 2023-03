Von Andreas Schubert

Kommt noch was oder doch nicht? Wer an diesem Donnerstag an der Bushaltestelle wartet, muss sich unter Umständen gedulden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zwei Tage lang zum Streik aufgerufen, erst am Samstag soll es wieder regulären Betrieb geben.

Seit 3.30 Uhr stehen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs still. Weil die MVG aber auch mit privaten Busunternehmen zusammenarbeitet, ist es nicht völlig sinnlos, an der Haltestelle zu verharren. Alle 20 Minuten soll etwas kommen.

Detailansicht öffnen Etwa jeder zweite Bus fährt am Donnerstagmorgen. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die U-Bahnlinie 6 hatte zwischenzeitlich einen Zehn-Minuten-Takt aufgenommen. (Foto: Robert Haas)

Auch bei der U-Bahn gab es zwischenzeitlich Bewegung. Nachdem die Züge am frühen Morgen komplett stillstanden, verkehrte die Linie U6 am Vormittag im Zehn-Minuten-Takt. Mittags teilte die MVG jedoch mit, dass die U6 wieder eingestellt würde. Es sei zu wenig Personal da. Die U-Bahnhöfe dieser Linie werden nun wieder verschlossen. Um Gedränge an den Bahnsteigen zu verhindern, wurden die Bahnhöfe der anderen U-Bahnlinien am Donnerstag gar nicht erst aufgesperrt.

Auch die Tram stand am Donnerstag zunächst komplett still. Seit neun Uhr fährt die Linie 20 laut MVG wieder. Sie soll alle zehn bis 20 Minuten verkehren. Ob im Laufe des Tages weitere Bahnen fahren, wird sich zeigen. Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist vom Streik nicht betroffen.

Bei den Bussen ist etwa die Hälfte der Fahrzeuge im Einsatz. Auf den meisten Linien sind vereinzelt Fahrzeuge in unregelmäßigem Takt unterwegs. Nicht bedient werden die Linien X30, 58/68 und 153.

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Nahverkehrsbetriebe 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist erst für Ende März geplant. Der MVG mangelt es nicht zuletzt wegen der Bezahlung an Fahrpersonal. Denn in einer Stadt wie München können sich viele das Leben allmählich nicht mehr leisten. Das gilt nicht nur für MVG-Beschäftigte. Bestreikt wird an diesem Donnerstag auch die Müllabfuhr in München.

Detailansicht öffnen Auch auf den Straßen macht sich der Streik im öffentlichen Nahverkehr bemerkbar. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Viele Münchnerinnen und Münchner stiegen am Morgen aufs Fahrrad oder waren zu Fuß unterwegs. (Foto: Robert Haas)

Das Angebot der noch fahrenden Verkehrsmittel ist auch auf mvg.de zu finden beziehungsweise in der MVG-App. Ein Blick ins Smartphone könnte sich lohnen: Sollte sich im Laufe des Tages etwas ändern oder die Streikbereitschaft nicht so hoch sein wie erwartet, können auch noch mehr Verkehrsmittel unterwegs sein.

Viele Arbeitnehmer stiegen offensichtlich auf das Auto um, der Kartendienst Google Maps zeigte bereits früh größere Staus auf mehreren Hauptverkehrsstraßen. Auch mit dem Rad oder zu Fuß waren viele Münchnerinnen und Münchner am Donnerstag unterwegs.

Um Streikbrecher zu blockieren, versammelten sich am Donnerstagmorgen einige Aktivisten des Antikapitalistischen Klimatreffens vor dem MVG Betriebshof Ost an der Einsteinstraße. Nach eigenen Angaben hielten die Klimaaktivisten zwischen vier und sechs Uhr morgens mehrere Busfahrer an, die trotz des Streiks ausfahren wollten. Die Aktivisten sprachen von etwa 20 Teilnehmern, die Polizei zählte vor Ort elf Personen, die an dieser nicht angemeldeten Versammlung teilnahmen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zusammen mit dem Klimabündnis Fridays for Future und dem Antikapitalistischen Klimatreffen zu dem Warnstreik aufgerufen. An der für Freitag geplanten Demonstration von Fridays for Future in München sollen auch Streikende teilnehmen. Die Organisation erwartet 4000 bis 8000 Teilnehmer.