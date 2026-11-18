Einen zweistelligen Millionenbetrag spart die Stadt bei bestehenden Projekten ein. Doch die Verantwortlichen vergessen einen entscheidenden Aspekt – was weitere harte Einschnitte zur Folge haben wird.

Es tut jetzt schon weh, und es wird noch schlimmer werden. Die Stadt streicht Millionen Euro im Sozialen, viele Projekte werden gekürzt oder ganz eingestellt. Und doch wird all das nicht reichen. München braucht finanziellen Spielraum, um reagieren zu können, wenn sich die soziale Situation verändert, wenn neue Problemlagen entstehen, in dieser großen teuren Stadt.