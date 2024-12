Von Julia Schriever

Wie viele Stunden sie hier schon zusammengesessen haben in ihrem Vereinsheim, das irgendwie auch ihr Wohnzimmer ist. An den Fenstern Spitzenvorhänge, in der Mitte der Couchtisch mit karierter Tischdecke, darauf eine Kanne Filterkaffee, Würfelzucker, Kaffeeweißer. Wie immer sind sie jetzt hier und wie immer reden alle wild durcheinander. Sie wollen erzählen, wie das alles war, 40 Jahre Straßenbahnfreunde München, 40 Jahre Höhen und Tiefen, Protestieren und Feiern. Gemeinsam anpacken, egal was anfällt. Einer für alle, alle für einen.