In Münchner Straßenbahnen sitzen sie eng nebeneinander – Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten, politischen Einstellungen und Sorgen. Meist bleiben sie für sich. Kopfhörer, Smartphones und der Blick aus dem Fenster verhindern, dass aus räumlicher Nähe ein Gespräch entsteht. Eine Kooperation zweier Vereine möchte das ändern: Von Oktober an wollen Ehrenamtliche in Münchner Trambahnen möglichst lebhafte Dialoge zwischen Fahrgästen anstoßen. Umgesetzt wird das Projekt vom Münchner Verein „Was verbindet“ und dem Dresdner Verein „Metro_polis“.

Bevor das Projekt am 10. und 11. Oktober mit einem Auftaktwochenende startet, haben sich die Ehrenamtlichen akribisch auf ihre Aufgabe vorbereitet. Mehr als 20 Akteure nahmen an einer gemeinsamen Schulung teil. Dabei ging es nicht darum, den Gesprächspartner von einer bestimmten Meinung zu überzeugen. Stattdessen sollten die Teilnehmenden lernen, aufmerksam zuzuhören, unterschiedliche Positionen auszuhalten und ihrem Gegenüber wertfrei zu begegnen. Denn die Gespräche sollen auf Augenhöhe stattfinden – unabhängig davon, welche politischen Überzeugungen, Erfahrungen oder Hintergründe die Fahrgäste mitbringen.

„Was verbindet“ hat 2024 eine Gruppe Münchner Studierender gegründet, die mit ihren Projekten die Demokratie stärken wollen. Das gemeinsame Projekt soll nun Menschen zusammenbringen, die sich im Alltag zwar begegnen, aber nur selten miteinander sprechen.

Wie unmittelbar solche Begegnungen sein können, kann Teilnehmerin Dorothea Anzinger bestätigen. Die 67-Jährige aus Vaterstetten wurde über den Newsletter des Vereins „Mehr Demokratie“ auf die Schulung aufmerksam. „Dieser Aspekt, in einer Straßenbahn mit Menschen zusammenzukommen, ist für mich eine sehr ehrliche und authentische Form, zu verstehen, was den Menschen umtreibt“, sagt sie. Die Gruppe Ehrenamtlicher war vielfältig, von Studierenden bis hin zu Senioren waren alle Altersklassen abgedeckt. Was sie verbindet, ist die Bereitschaft, auf fremde Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören.

Das Demokratieprojekt stammt aus Dresden. Dort hat Kristina Krömer den Verein „Metro_polis“ gegründet. Der Name setzt sich aus dem französischen métro (für Straßenbahn) und polis (griechisch für Stadtgesellschaft) zusammen. Nach Angaben des Vereins wurden seit der Gründung bereits mehr als 15 000 Gespräche in öffentlichen Verkehrsmitteln geführt. Neben den bisherigen Fahrten in Dresden, Leipzig und Chemnitz sind weitere Städte bereits in Planung. Grundsätzlich lässt sich das Konzept nicht nur in Straßenbahnen, sondern auch in anderen Verkehrsmitteln wie S- und U-Bahn umsetzen. So ist „Metro_polis“ bereits seit 2024 in Regionalbahnen in der Lausitz und auf ausgewählten ICE-Strecken unterwegs.

Kristina Krömer, Gründerin des Vereins „Metro_polis“, moderierte die Schulung für Ehrenamtliche, die im Oktober in Münchner Straßenbahnen aktiv werden wollen. Foto: Stephan Rumpf

Nach dem Münchner Schulungswochenende zieht Krömer eine positive Bilanz. Sie sei begeistert von den vielen motivierten Ehrenamtlichen, die neugierig seien, Inhalte aufnähmen und sich intensiv auf die ungewohnte Situation vorbereiteten. Denn ein Gespräch zwischen Fremden anzustoßen, ist nicht selbstverständlich.

Die Ehrenamtlichen müssen offen auf Fahrgäste zugehen, ohne aufdringlich zu wirken. Sie sollen Raum für unterschiedlichste Ansichten schaffen und zugleich darauf achten, dass der Austausch respektvoll bleibt. Bereits die Einladung zum Gespräch erfordert deshalb Fingerspitzengefühl und kann unter anderem so aussehen: „Guten Tag. Wir sind von ‚Metro_polis München‘. Wir laden Fahrgäste in der Bahn zum Gespräch ein.“ Wie spricht man Menschen an, die gerade auf ihr Smartphone schauen oder aus dem Fenster blicken? Mit welchen Fragen lässt sich ein Austausch beginnen? Und wie reagiert man, wenn gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen?

Während der Schulung ließen sich diese Situationen in zahlreichen Rollenspielen erproben. So versetzten sich die Ehrenamtlichen beispielsweise in die Rolle eines Fahrgastes, der überzeugter Nichtwähler ist. „Ich möchte Ihre Perspektive besser verstehen, deswegen geben Sie mir mal bitte zwei Beispiele aus Ihrem Alltag, so dass ich das besser nachvollziehen kann“, so stiegen die Diskutanten beispielsweise ins Gespräch ein. Die Übungen orientierten sich eng an bisherigen Erfahrungen der Teams aus anderen Städten.

Wesentlich ist, dass alle mitmachen dürfen. Fahrgäste werden weder nach Alter, Aussehen oder einer vermuteten politischen Haltung ausgewählt. Schließlich lässt sich Menschen nicht ansehen, wen sie wählen, welche Erfahrungen sie gemacht haben oder was sie gerade beschäftigt. Statt Vermutungen über das Gegenüber anzustellen, sollen die Ehrenamtlichen nachfragen und sich erklären lassen, welche Erfahrung die Person gemacht hat. Sie werden im Mittelgang der Tram zum Gespräch eingeladen und, sofern sie mitmachen möchten, bis in den mit Postern markierten Gesprächsraum des Vierer-Sitzplatzes begleitet.

Am 10. und 11. Oktober wird sich zeigen, wie das Demokratieprojekt in München angenommen wird. Dann werden Vierer-Sitzgruppen in den Trambahnen für jeweils zehn bis 15 Minuten zu Gesprächsräumen. Die Ehrenamtlichen steigen in Dreier-Teams an einer Endhaltestelle ein und teilen die Aufgaben untereinander auf. Während eine Person die Fahrgäste zum Gespräch einlädt, moderieren die übrigen die entstehenden Gespräche.

Ob auf einer gemeinsamen Fahrt tatsächlich ein gemeinsames Gespräch entsteht, hängt schließlich auch von der Offenheit der Fahrgäste ab. Gelingt es, können die Münchner Trambahnen für einige Haltestellen zu einem Ort gelebter Demokratie werden. Die Erfahrung zeigt, dass manche Fahrgäste sogar ihren Ausstieg verpassen, weil das Gespräch so spannend ist.