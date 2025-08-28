Zum Hauptinhalt springen

Widerstand gegen Pläne der StaatsregierungPetition gegen Verkauf des Strafjustizzentrums gestartet

Im Justizzentrum an der Nymphenburger Straße soll lieber bezahlbarer Wohnraum entstehen anstatt neue Büroräume oder Luxuswohnungen, fordern mehrere Aktivisten und Vereine.
Im Justizzentrum an der Nymphenburger Straße soll lieber bezahlbarer Wohnraum entstehen anstatt neue Büroräume oder Luxuswohnungen, fordern mehrere Aktivisten und Vereine. (Foto: Robert Haas)

Mehrere Organisationen fordern, den Komplex zu erhalten. Sie befürchten, dass dort sonst Luxuswohnungen und Büros entstehen. Der Staatsregierung werfen sie „mangelnde Transparenz“ vor.

Von Bernd Kastner

Gegen den Verkauf des alten Strafjustizzentrums formiert sich Widerstand: Mit einer Petition wollen mehrere Gruppen und Organisationen den Plan der Staatsregierung stoppen, den Komplex an der Nymphenburger Straße zu verkaufen. Initiiert haben den Aufruf die Initiativen „Ausspekuliert“ und „Abbrechen abbrechen“, der Mieterverein München und das Münchner Forum. Sie fordern, das Gebäude in der Maxvorstadt weder an private Investoren zu verkaufen noch abzureißen. Vielmehr solle man dort bezahlbaren Wohnraum schaffen und „eine innovative, gemeinwohlorientierte Nachnutzung“ ermöglichen.

Die Initiatoren kritisieren eine aus ihrer Sicht „mangelnde Transparenz“ des bayerischen Bauministeriums beim Umgang mit dem aus den 1970er-Jahren stammenden Justizzentrum. So sei eine Machbarkeitsstudie zwar in Auftrag gegeben, aber bisher nicht veröffentlicht worden. Florina Vilgertshofer vom Münchner Forum kritisiert, dass der Freistaat mit einem Verkauf „jede Gestaltungshoheit für diese wichtige Fläche“ aus der Hand gebe. „Weitere Bürogebäude oder Luxuswohnungen, die als Spekulationsobjekte genutzt werden, sind das Letzte, was München braucht – bei einem Verkauf aber das, was aller Voraussicht nach entstehen wird.“

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

MeinungStrafjustizzentrum in München
:Abreißen? Auf keinen Fall!

SZ PlusKommentar von Bernd Kastner
Portrait undefined Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite