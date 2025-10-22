Der vom Freistaat geplante Verkauf des Komplexes an der Nymphenburger Straße stößt auf heftigen Widerstand. Doch was ist die Alternative? Ein CSU-Landtagsabgeordneter hat eine Idee, die auch beim politischen Gegner auf Interesse stößt.

Der Freistaat verzichtet auf den Verkauf des alten Strafjustizzentrums in München – wenn die Stadt in den Umbau zum Wohnquartier einsteigt: Mit diesem „Kompromissvorschlag“, der zugleich eine Kehrtwende des Freistaats bedeuten würde, will der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner die aufgeheizte Diskussion um die Zukunft des Filet-Grundstücks an der Nymphenburger Straße beenden. Und der Vorschlag stößt bei der politischen Konkurrenz von Grünen und SPD, die die Stadt regieren, zumindest auf Interesse.