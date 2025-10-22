Zum Hauptinhalt springen

Vorschlag aus der Landtags-CSUIm Streit über das Strafjustizzentrum könnte sich eine Lösung anbahnen

Lesezeit: 4 Min.

Unter welchen Bedingungen kann ein Verkauf des Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße verhindert und zugleich der Umbau in ein Wohnquartier ermöglicht werden? Ein CSU-Politiker hat einen neuen Vorschlag.
Der vom Freistaat geplante Verkauf des Komplexes an der Nymphenburger Straße stößt auf heftigen Widerstand. Doch was ist die Alternative? Ein CSU-Landtagsabgeordneter hat eine Idee, die auch beim politischen Gegner auf Interesse stößt.

Von Sebastian Krass

Der Freistaat verzichtet auf den Verkauf des alten Strafjustizzentrums in München – wenn die Stadt in den Umbau zum Wohnquartier einsteigt: Mit diesem „Kompromissvorschlag“, der zugleich eine Kehrtwende des Freistaats bedeuten würde, will der CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner die aufgeheizte Diskussion um die Zukunft des Filet-Grundstücks an der Nymphenburger Straße beenden. Und der Vorschlag stößt bei der politischen Konkurrenz von Grünen und SPD, die die Stadt regieren, zumindest auf Interesse.

