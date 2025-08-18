Der Stadtgesellschaft würden bei einem Abriss wertvolle Energie und Ideen verloren gehen. Mit Fantasie, Kompetenz und politischem Willen könnte der Staatsregierung hier ein Leuchtturmprojekt gelingen.

Das Ding ist hässlich. Bald aber ist es überflüssig, weil um die Ecke ein Neubau fertig wird. Soll der Freistaat das Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße also verkaufen? Soll ein Investor den grün-grauen Klotz abreißen und was Schickes hinstellen? Nein. Trotz des optischen Eindrucks wäre das ein Fehler.