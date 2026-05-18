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Architektur des neuen StrafjustizzentrumsDass hier der Rechtsstaat wohnt, muss man vom Klingelschild ablesen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Blick in den Innenhof: Von außen deutet wenig drauf hin, dass in diesem Gebäude Recht gesprochen wird.
Ein Blick in den Innenhof: Von außen deutet wenig drauf hin, dass in diesem Gebäude Recht gesprochen wird. Florian Peljak

Die Architekten haben beim neuen Strafjustizzentrum in München getan, was getan werden kann. Manches verdient Respekt. Doch im Vergleich mit Vorgängern wie dem Justizpalast bleibt etwas auf der Strecke.

Von Gerhard Matzig

Im Westen von München befindet sich die Anita-Augspurg-Allee, die man nur kennen muss, wenn man sich für Schildbürgerstreiche interessiert. Hier ist es: jenes Tor zur Hölle, das an Auguste Rodins Bronzewerk „Das Höllentor“ aus dem 19. Jahrhundert einerseits denken lässt – und an das aktuelle Bauen für die bayerische Justiz andererseits.

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Von Susi Wimmer

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