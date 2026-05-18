Im Westen von München befindet sich die Anita-Augspurg-Allee, die man nur kennen muss, wenn man sich für Schildbürgerstreiche interessiert. Hier ist es: jenes Tor zur Hölle, das an Auguste Rodins Bronzewerk „Das Höllentor“ aus dem 19. Jahrhundert einerseits denken lässt – und an das aktuelle Bauen für die bayerische Justiz andererseits.