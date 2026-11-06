Vor dem Saal D107 im Erdgeschoss des neuen Strafjustizzentrums am Leonrodplatz war an diesem Freitag eine zusätzliche Sicherheitsschleuse eingerichtet: Wer in den Saal wollte, musste die gleiche Leibesvisitation noch einmal über sich ergehen lassen, die am Haupteingang ohnehin schon zu durchlaufen gewesen war: Taschen ausleeren, Metalldetektoren über den Körper gleiten lassen, von Händen abgetastet werden, alles abgeben, was nach einem annähernd gefährlichen Gegenstand aussieht.

Die Sicherheitsvorkehrungen erschienen dem Gericht offensichtlich angebracht. In dem großen Sitzungssaal begann das erste Verfahren wegen einer Prügelei, die sich vor zweieinhalb Jahren noch im alten Gerichtsgebäude an der Nymphenburger Straße zugetragen hatte. Im April 2024 waren Mitglieder einer Großfamilie vor einem Sitzungssaal über einen Mann aus einer mutmaßlich verfeindeten Familie hergefallen. Ihr Opfer erlitt bei dem Angriff neben zahlreichen Blutergüssen auch eine Gehirnerschütterung. Seine Tochter, die ihm zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls niedergeschlagen. Zahlreiche Justiz- und Polizeibeamte waren damals nötig, um die Kontrahenten zu trennen und den Tumult im Gerichtsgebäude zu beenden.

Nun müssen sich insgesamt elf Personen im Alter zwischen 26 und 60 Jahren wegen einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten. Als Motive für den aufsehenerregenden Übergriff im Gerichtsgebäude werden in der Anklageschrift Rache und Selbstjustiz genannt. Der misshandelte Mann war unmittelbar zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Mitglied der Familie S. zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Das Verfahren gegen sechs Mitglieder der Familien S. und B. wurde durch gerichtlichen Beschluss abgetrennt, „aus Gründen der Zweckmäßigkeit sowie zur Gewährleistung einer zügigen Verfahrensführung unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Beschleunigungsgebotes“, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts erklärte. Vor dem Schöffengericht standen am Freitag somit nur die Brüder David, Otto und Willi H., ein jüngeres Mitglied ihrer Familie fehlte entschuldigt. Ein weiterer Angeklagter, Robert W., wurde aus der Haft vorgeführt.

Gleich nach Verlesung der Anklageschrift wurde die Sitzung erst einmal unterbrochen: Auf Anregung von David H.s Verteidigerin Berna Behmoaram kamen die Anwälte mit dem Gericht zu einem Rechtsgespräch im Hinterzimmer des Saals zusammen. Nach mehr als anderthalb Stunden Beratung hatten sich die Parteien schon mal auf mögliche Strafrahmen verständigt: eine Haftstrafe zwischen sechs und zehn Monaten für Otto und Willi H., zwischen zehn und dreizehn Monaten für David H., jeweils zur Bewährung.

Ob es das Ende der Familienfehde ist, bleibt offen

Im Fall von Robert W. war die Einstellung des Verfahrens erörtert worden, die später auf Antrag der Staatsanwaltschaft zumindest vorläufig auch beschlossen wurde. Ehe der Richter das jedoch als einziges Ergebnis dieses Tages verkünden konnte, kam der Notarzt zum Einsatz.

David H. hatte zwischenzeitlich über Schmerzen in der Brust geklagt. Da der 50-Jährige nach Angaben seiner Verteidigerin in der Vergangenheit bereits einen Herzinfarkt erlitten hatte und auch am Herzen operiert worden war, ließ der Richter vorsichtshalber einen Notarzt rufen. Der veranlasste dann, dass David H. ins Krankenhaus gebracht wird. Weil ihn seine Brüder dabei begleiteten, beendete der Richter den Prozesstag.

Nach dem kurzen Auftakt sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt, am 20. und 30. November sowie am 2. Dezember. Es könnte aber auch ein kürzerer Prozess werden, wenn die Angeklagten sich auf den an diesem Freitag besprochenen Vergleich einlassen und ihren Opfern damit eine Aussage vor Gericht ersparen.

Das könnte wohl auch eine erneute Eskalation in der offensichtlich seit Längerem schwelenden Familienfehde vermeiden. Die Vorgeschichte des Konflikts reicht mindestens bis in den Sommer 2021 zurück. Damals hatte der später verprügelte Longino A. unter Mithilfe weiterer Beteiligter dem ehemaligen Lebensgefährten seiner Tochter aufgelauert, einem Mann aus der Familie S.

Wie es in der aktuellen Anklageschrift heißt, habe Longino A. dem Vater seiner beiden Enkelkinder dabei gedroht, ihn umzubringen; zudem habe er ihm „mit einer Art Rasiermesser mindestens fünf Schnitte im Bereich des Halses und Gesichts beigebracht“. Dafür, so heißt es in der Anklageschrift weiter, hätten sich die elf jetzt angeklagten Männer und Frauen gemeinschaftlich rächen wollen.