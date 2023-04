Warum eine Familie gegen Kita-Gebühren während der Corona-Pandemie klagt, welchen Schaden ein Tinder-Schwindler in München anrichtet und mehr.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

EXKLUSIV: In Angst vor Münchens Tinder-Schwindler Er ist auf verschiedenen Dating-Portalen unterwegs, pflegt mit bis zu acht Frauen parallel Beziehungen, setzt sie psychisch unter Druck und nimmt sie finanziell aus. Wie sich Betroffene gegen einen Mann wehren, der inzwischen wohl bundesweit aktiv ist (SZ Plus).

Strafbefehl gegen Wiesnwirt Reichert Das Amtsgericht verhängt eine Geldstrafe wegen Verstößen gegen das Lebensmittelgesetz im Lokal Donisl und im Bräuroslzelt gegen Peter Reichert. Ob er aufs Oktoberfest zurückkehren kann, ist unklar.

Khat-Schmuggel am Münchner Airport schießt in die Höhe Der Schmuggel mit dem Aufputschmittel über den Münchner Flughafen hat in den vergangenen Jahren exorbitant zugenommen: von 15 Kilogramm noch im Jahr 2013 auf 1,4 Tonnen im Jahr 2021.

Die Kinder zu Hause, das Geld bei der Kita Eine Familie betreut ihren Nachwuchs während der Pandemie in den eigenen vier Wänden - die Kita berechnet trotzdem hohe Gebühren. Durfte sie das? (SZ Plus)

Warum die Deutsche Bahn einen Bach verlegt Im Münchner Osten sollen neue Gleise für Güterzüge gebaut werden, doch durchs Planungsgebiet fließt ein Gewässer: der Hüllgraben. Weil der nicht unter dem Projekt leiden darf, investiert die Bahn viele Millionen in einen neuen Wasserlauf.

Wo künftig nur noch E-Autos vom Band laufen sollen Es ist ein Umbruch: BMW will an seinem Stammsitz in München keine Verbrennermotoren mehr verbauen. Schon Mitte des Jahres sollen daher Teile der Werke verschwinden.

Spezialkräfte der Polizei fassen Supermarkt-Räuber Der 34-Jährige aus München soll im Spätherbst zwei Lebensmittelmärkte überfallen haben - nachdem er sich zuvor an der Kasse angestellt hatte.

Mann attackiert seine Frau mit Blumenkübel und Erdspieß Der Tatverdächtige leidet offenbar an einer paranoiden Schizophrenie. Die Staatsanwaltschaft fordert, ihn in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik unterzubringen.

Und jetzt alle: Schieeeeebt! Die Räder einer Tram springen beim Abbiegen in Schwabing aus den Schienen. Die Feuerwehr muss anrücken und beweisen, was sie kann.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg