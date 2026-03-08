Schneidermeisterin über Mode„In Deutschland zählen mir zu sehr die geistigen und inneren Werte“

Wir schließen! Solche Ankündigungen in großen Lettern sieht man häufig in den Schaufenstern der Stadt. Seit 34 Jahren gibt es den Giesinger Stoffladen schon, und jetzt soll Schluss sein? Brigitte Eydig will ihn aufgeben, am liebsten übergeben, damit diese Institution nicht stirbt. Es ist ihr Alter, das sie dazu treibt. Eydig ist gelernte Schneiderin und hat am Gärtnerplatztheater als Gewandmeisterin gearbeitet. Man besucht sie an einem dieser famosen ersten Frühlingstage. Erste Krokustupfen heben die Laune.