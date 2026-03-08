Zum Hauptinhalt springen

Schneidermeisterin über Mode„In Deutschland zählen mir zu sehr die geistigen und inneren Werte“

Lesezeit: 6 Min.

Mit 68 Jahren möchte Brigitte Eydig nun in den Ruhestand gehen – für ihren Giesinger Stoffladen sucht sie eine Nachfolge.
Mit 68 Jahren möchte Brigitte Eydig nun in den Ruhestand gehen – für ihren Giesinger Stoffladen sucht sie eine Nachfolge. Catherina Hess

Brigitte Eydig führt seit knapp 25 Jahren den vielleicht buntesten Stoffladen Münchens. In welchen Outfits die Schneidermeisterin in den 80er-Jahren um die Häuser der Stadt zog und warum sie heulen könnte, wenn sie heute aus dem Schaufenster blickt.

Interview von Sabine Buchwald

Wir schließen! Solche Ankündigungen in großen Lettern sieht man häufig in den Schaufenstern der Stadt. Seit 34 Jahren gibt es den Giesinger Stoffladen schon, und jetzt soll Schluss sein? Brigitte Eydig will ihn aufgeben, am liebsten übergeben, damit diese Institution nicht stirbt. Es ist ihr Alter, das sie dazu treibt. Eydig ist gelernte Schneiderin und hat am Gärtnerplatztheater als Gewandmeisterin gearbeitet. Man besucht sie an einem dieser famosen ersten Frühlingstage. Erste Krokustupfen heben die Laune.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite