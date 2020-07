Samuel Fischer-Glaser, Angela Stiegler, Laura Leppert, Anna M Pascó Boltà, Viola Relle und Raphael Weilguni sind mit den Münchner Stipendien für Bildende Kunst ausgezeichnet worden. Dies gab die Stadt am Freitag bekannt. Die Stipendien sind jeweils mit 6000 Euro dotiert und gehen an Künstler am Beginn ihrer Professionalität. Der mit 3000 Euro dotierte Leonhard-und-Ida-Wolf-Gedächtnispreis für Bildende Kunst zur Förderung junger Kunstschaffender ging an Lena Grossmann. Über die Vergabe hatte der Stadtrat am 22. Juli entschieden. Zuvor hatte eine Jury Empfehlungen ausgesprochen und unterschiedliche Arbeiten von der Installation über eine KI-Entwicklung bis zu Skulpturen vorgeschlagen.