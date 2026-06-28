Seit einem Vierteljahrhundert betreibt Josef Höfner einen U-Bahn-Kiosk in München. Über den Wandel der Alltagsbewältigung zwischen Bahnsteig und Rolltreppe – und einen großen Traum in Frankreich.

Seine Sonne sind die Neonröhren. Sein Arbeitsplatz einer, bei dem jeder moderne Büroplaner nur den Kopf schütteln würde. Josef Höfner ist Kioskbetreiber am Stiglmaierplatz. Genauer gesagt: unter dem Stiglmaierplatz. Im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs. Unten, inmitten der tristen und funktionalen Mauern der Münchner U-Bahn. Ein Ort, den alle nur betreten, um ihn schnell wieder zu verlassen. Alle, bis auf einen.