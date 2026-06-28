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Betreiber eines U-Bahn-KiosksDer Mann für das kleine Glück im Untergrund

Lesezeit: 7 Min.

Josef Höfner und sein Kiosk im Zwischengeschoss am Stiglmaierplatz.
Josef Höfner und sein Kiosk im Zwischengeschoss am Stiglmaierplatz. Emil Rottenbacher

Seit einem Vierteljahrhundert betreibt Josef Höfner einen U-Bahn-Kiosk in München. Über den Wandel der Alltagsbewältigung zwischen Bahnsteig und Rolltreppe – und einen großen Traum in Frankreich.

Von Emil Rottenbacher

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Seine Sonne sind die Neonröhren. Sein Arbeitsplatz einer, bei dem jeder moderne Büroplaner nur den Kopf schütteln würde. Josef Höfner ist Kioskbetreiber am Stiglmaierplatz. Genauer gesagt: unter dem Stiglmaierplatz. Im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs. Unten, inmitten der tristen und funktionalen Mauern der Münchner U-Bahn. Ein Ort, den alle nur betreten, um ihn schnell wieder zu verlassen. Alle, bis auf einen.

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