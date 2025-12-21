Ein 19-Jähriger ist in München von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann fiel an der Haltestelle Stiglmaierplatz in den Gleisbereich, als die Bahn einfuhr, wie die Polizei über den Vorfall vom Freitag berichtete.

Er sei vom Schutzbügel der U-Bahn aufgefangen und vor der Bahn hergeschoben worden. Deshalb sei der Gestürzte nicht überfahren worden, so die Polizei weiter. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Erkenntnissen der Polizei stürzte der Mann ohne die Beteiligung anderer Personen.