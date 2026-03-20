Wer wird an diesem Sonntag zum Münchner Oberbürgermeister gewählt? Dieter Reiter (SPD) oder Dominik Krause (Grüne)? Nach den Negativschlagzeilen kurz vor dem Wahltermin am 8. März hatte Amtsinhaber Reiter im ersten Wahlgang empfindliche Verluste hinnehmen müssen: Er kam auf nur 35,6 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Krause lag mit 29,5 Prozent nicht weit zurück. Die Münchner CSU hat für die Stichwahl inzwischen eine Empfehlung für Reiter ausgesprochen. Ein Gespräch mit Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, über die Crux bei dieser Stichwahl, Chancen der Kandidaten und die Frage, wer wen verhindern möchte – und kann.
Politikwissenschaftlerin Ursula MünchReiter gegen Krause – was entscheidet die OB-Stichwahl, Frau Münch?
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Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch über den FC-Bayern-Faktor, die Bedeutung der CSU-Anhänger bei dem grün-roten Duell und warum es für viele Wähler nicht darum geht, wen sie lieber im Amt sehen wollen.
Interview von Ulrike Heidenreich
14 Fragen an die OB-Kandidaten:Werden Kitas mit Ihnen teurer? Und bleibt es beim Mietenstopp?
Wo sehen die beiden OB-Kandidaten Sparpotenzial in München und wie wichtig ist ihnen eine grüne Innenstadt: Das sagen Dieter Reiter und Dominik Krause vor der Stichwahl – ihre Antworten im Direktvergleich.
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