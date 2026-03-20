Wer wird an diesem Sonntag zum Münchner Oberbürgermeister gewählt? Dieter Reiter (SPD) oder Dominik Krause (Grüne)? Nach den Negativschlagzeilen kurz vor dem Wahltermin am 8. März hatte Amtsinhaber Reiter im ersten Wahlgang empfindliche Verluste hinnehmen müssen: Er kam auf nur 35,6 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Krause lag mit 29,5 Prozent nicht weit zurück. Die Münchner CSU hat für die Stichwahl inzwischen eine Empfehlung für Reiter ausgesprochen. Ein Gespräch mit Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, über die Crux bei dieser Stichwahl, Chancen der Kandidaten und die Frage, wer wen verhindern möchte – und kann.