München –Washington–Las Vegas. Fast 17 Stunden Flug. Und Steven Uhly will eigentlich gar nicht hin, zum „mythischen Zentrum des Kapitalismus“, denn „die bekloppten Amis“ konnte er noch nie leiden. Doch nun ist seine Mutter ausgerechnet im Death Valley vom Pferd gefallen, der Sohn muss letzte Dinge regeln. Und wird auf seinem unfreiwilligen Roadtrip schließlich nicht nur viel über die USA , sondern auch über sich selbst erfahren.

Steven Uhly, das ist der Autor des Buches „Death Valley“. Steven Uhly, so heißt aber auch der Ich-Erzähler im neuen Roman des Münchner Schriftstellers. Darf man die beiden hier also für deckungsgleich halten – oder sollte man, wie geschulte Leserinnen und Leser ahnen, tunlichst misstrauisch bleiben? Denn insbesondere Steven Uhly spielt Fragen nach Wahrheit und Lüge, Fakten und Fiktion in seinen Werken, ob „Den blinden Göttern“ oder zuletzt „Die Summe des Ganzen“, gern in immer neuen Versuchsanordnungen durch. Und auch in „Death Valley“ wird schnell klar: Man sollte dem Erzähler, selbst wenn er etwa seinen eigenen „fiktiven, medialen, mythischen Blick“ auf Amerika zugibt, gar nichts glauben. Klingt nicht sogar Uhly, mit US-amerikanischem Akzent ausgesprochen, wie „You lie“, du lügst?

Im roten Lamborghini Urus Pickup auf Höllentour: Steven Uhly, Autor und Ich-Erzähler von „Death Valley“. (Foto: Catherina Hess)

„In welcher Epoche lebt dieses eigenartige Land, diese rückwärtsgewandte Supermacht? Im Übermorgen und im Vorvorgestern gleichermaßen?“, fragt sich also Uhly, der 60-jährige Ich-Erzähler, als er durch eine schillernde erste Bekanntschaft in einer protzigen Luxussuite eines Hotels in Las Vegas landet. „Oder gilt das für uns alle?“ Und er schimpft sogleich mit sich selbst: „Hör auf zu spekulieren!“ Diese Art der Selbstreflexion wird sich durchs ganze Buch ziehen: Der „innere Zensor“ des Erzählers arbeitet ständig, der „Gegenzensor“ auch. Und so nachvollziehbar das ist, kann die obsessive Selbstbespiegelung eines komplizierten Menschen über 300 Seiten hinweg auch etwas ermüden.

Viel Action macht das wett. Es erinnert an Dantes Reise durchs Inferno, wenn Steven Uhly mit einem roten Lamborghini Urus Pickup diverse Stationen abfährt, bis er im höllenheißen Tal des Todes landet. Dabei erlebt er jede Menge verrückter Begegnungen, vom reichen Hotelbesitzer bis zur warmherzigen Tempel-Priesterin. Und dann ist da noch ein seltsam sächselnder Ostdeutscher namens Hans, der parallel mit ihm zum Death Valley unterwegs ist: Denn auch sein Vater, mit Uhlys Mutter liiert, ist bei dem Unfall gestorben. Und die beiden ungleichen Nichtbrüder wollen sich nicht nur um die Einäscherung kümmern, sondern auch jeweils das gut versteckte Erbe der Eltern sichern.

Das ist dann schon etwas viel für eine Story, deren Erzählgerüst immer wieder leise im Wüstenwind klappert. Der Autor hat sich viel vorgenommen mit diesem Buch: Amerika verstehen, Deutschland aus West- und Ost-Perspektive damit in Beziehung setzen, und Steven Uhlys (Liebes- und Ehebruch-)Biografie gleich mit.

Das wirkt manchmal angestrengt – manchmal aber auch amüsant oder erhellend. Wenn Uhly etwa Klischees nicht nur bestätigt, sondern auch widerlegt. Wenn das Essen im gefürchteten Fast-Food-Restaurant überraschend „akzeptabel“ schmeckt, wenn die Menschen, die er trifft, vielschichtiger sind als erwartet. Wenn er unseriöses Verhalten von Medien seziert oder die aktuellen Folgen von Trumps Politik sichtbar macht – und etwa die Todesfälle im Death Valley damit erklärt, dass notwendige Park Ranger entlassen wurden.

Und so trägt dieser Roman dazu bei, ein Denken in Schablonen zu erschüttern. Die Wahrheit kommt selten schwarz-weiß daher, und es ist keine kleine Erkenntnis, wenn dieser Steven Uhly noch am Ende seiner Reise staunt: „Krass, wie man Menschen immer neu entdeckt.“

Steven Uhly: Death Valley. Roman, Secession Verlag, 303 Seiten, 22 Euro. Kurzlesung in München am Sonntag, 30. November, 15 Uhr, beim Markt der unabhängigen Verlage im Literaturhaus