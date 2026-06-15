Das Paradies beginnt erst jenseits der Münchner Stadtgrenze. In Straßlach-Dingharting zum Beispiel: idyllisch gelegen, bekannt für hohe Lebensqualität, weitläufige Natur und exklusive Wohnanlagen. Mit diesen Lobeshymnen auf die kleine Gemeinde mit zehn Ortsteilen und etwas mehr als 3500 Einwohnern versucht ein Büro-Vermieter, Firmen anzulocken, die eine „renommierte Geschäftsadresse“ bräuchten. Ein „virtuelles Büro“, das gleichwohl Seriosität und Exklusivität vermittle. Und das vor allem einen „enormen Steuervorteil“ biete. Denn der Gewerbesteuersatz in Straßlach-Dingharting beträgt nur 250 Prozent. Im Gegensatz dazu muss München mit einem fast doppelt so hohen Steuersatz von 490 Prozent für Unternehmen eigentlich die Hölle sein.