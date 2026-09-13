Ein Tänzer geht in die Mitte des Raumes. Bleibt mit geschlossenen Augen stehen. Dann passiert erst einmal länger nichts. Sanfte Wogen gehen schließlich durch den Körper, wie ein sanfter Wind durch den Wald, ein zweiter Tänzer kommt dazu. Wieder vergeht Zeit. Es ist eine der ersten Durchlaufproben von Stephan Herwigs neuem Stück „Sometimes it takes a little more time“. Und es zeigt ästhetisch die Essenz seiner bisherigen Arbeiten: ein ins Extrem gezogener Minimalismus.

20 Jahre auf der Bühne feiert der Münchner Tänzer und Choreograf mit diesem Projekt im Schwere Reiter. 2006 hatte seine Arbeit „The Sanctuary Project“ Premiere. 16 Abende hat er konzipiert und choreografiert, seit er sich dazu entschlossen hatte, das mit dem Tanzen professionell zu machen. Schon während seiner Schulzeit in Aschaffenburg begann er zu tanzen, nach der Schule aber absolvierte er zunächst eine Schneiderlehre. Dass Tanzen ein Hobby bleiben sollte, erschien ihm aber zunehmend unmöglicher. Also begann er die dreijährige Profi-Ausbildung an der Iwanson-Schule in München, machte seinen Abschluss dort 1997. Als Tänzer arbeitete er dann in München in erster Linie für Sabine Glenz, Katja Wachter oder Micha Purucker.

In seiner ersten eigenen abendfüllenden Arbeit habe er das Bedürfnis gehabt, sich „künstlerische Schutzräume in Form von Choreografien zu schaffen“, sagt er. Über dem Stück lag die Rezitation einer Zeile der Sängerin Björk: „I need a shelter to build an altar away from all Osamas and Bushes“. Das erscheint derzeit wie ein Wiedergänger, wenn nun den Anschlägen vom 11. September vor 25 Jahren und deren bis in die Gegenwart reichenden Folgen gedacht wird. Auch Herwig betont: „Heute, 20 Jahre später, bräuchte ich lediglich die Namen auszutauschen und finde mich in einer erschreckend ähnlichen Stimmung.“

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Politisch waren Stephan Herwigs Stücke immer. Und dennoch ist sein Stil maximal weit entfernt von Agitprop oder aktivistischer Eindeutigkeit. Sein Minimalismus, seine Zurückgenommenheit in der Musik genauso wie im Ausdruck, erscheinen eher wie ein bewusster Kontrapunkt. Je lauter es wird, desto leiser und langsamer reagiert er darauf. Es wirkt wie eine Revolte, er geht dagegen, er stemmt sich dagegen. Aber in einer Welt, in der alles immer lauter und schneller wird, ist die Rebellion eben etwas sehr Zartes und Leises.

So beschäftigte sich Stephan Herwig über die Jahre mit gesellschaftspolitischen Themen, mit Zwischenmenschlichkeit, mit soziologischen Thesen. In „Editorial Bareback“ (2013) warf er einen Blick auf das Leben schwuler Künstler. In „Throwing myself in Front of you“ (2011) ging er auf die Suche nach Pathos in einer heruntergekühlten Welt. Liebende Menschen als völlig eigenen, utopistischen Kosmos zeigte er in „The Lovers“ (2021) oder spürte ganz abstrakt seiner eigenen Ästhetik in „Schweifen“ (2016) und „In Feldern“ (2020) nach.

„Sometimes it takes a little more time“ ist kein zeitlich begrenztes Tanzstück mehr, sondern eine bewegte Skulptur. Foto: Dorothee Elfring

Heraus sticht in seinem Katalog „Les Préludes“ von 2022. Hier arbeitete er erstmals mit Live-Musik und griff dabei mit den Préludes von Chopin und Debussy weit zurück. Herausgekommen ist dabei ein ganz und gar ungewöhnlicher, sehr versöhnlicher, sehr musikalischer Umgang mit der Schönheit dieser Musik und der Schönheit im Allgemeinen, der aber nie reaktionär wirkte. Denn: Bei all der Innenschau, der Ruhe, dem Zurückgenommenen in Stephan Herwigs Choreografien – die aktuelle Welt, das Zeitgeschehen und die Politik bleiben immer spürbar, werden aber nie bebildert oder benannt. Ein Anti-Biedermeier quasi.

Zum Bühnenjubiläum gibt er nun der Form seiner Arbeiten nach und ändert das Format: „Sometimes it takes a little more time“ ist so kein zeitlich begrenztes Tanzstück mehr, sondern eine bewegte Skulptur, der man beiwohnen kann, deren Aufführungsdauer aber das Publikum nun mitbestimmt. An drei Tagen kann diese Körperskulptur für jeweils vier Stunden besucht werden. Das Ticket gilt für alle Abende.

Stephan Herwig, „Sometimes it takes a little more time“, Freitag, 18. September, 18 bis 22 Uhr, Samstag, 19. September, 16 bis 20 Uhr, Sonntag, 20. September, 14 bis 18 Uhr, Schwere Reiter, Dachauerstraße 114a, Infos unter www.schwerereiter.de