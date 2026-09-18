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Vorwürfe gegen UnternehmensberaterWarum eine Größe der Münchner Society jetzt auf der Anklagebank sitzt

Lesezeit: 7 Min.

Stephan Goetz mit seiner Frau, der Kunstsammlerin Ingvild Goetz, bei einer Party der „Freunde der Pinakothek der Moderne“ im Jahr 2018.
Stephan Goetz mit seiner Frau, der Kunstsammlerin Ingvild Goetz, bei einer Party der „Freunde der Pinakothek der Moderne“ im Jahr 2018.
Foto: Florian Peljak

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmensberater Stephan Goetz vor, Anleger der Firma Sympatex um mehr als eine Million Euro betrogen zu haben.  Der 70-Jährige, der zwischenzeitlich monatelang in U-Haft saß, beteuert seine Unschuld.

Von Uwe Ritzer, München

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Lässig sitzt der Dichter in einer Buchhandlung auf Ibiza im Korbsessel, die Beine übereinandergeschlagen. Stephan Goetz trägt nicht sein Business-Outfit, sondern eine schwarze Pluderhose mit weißen Punkten und ein weißes Hemd mit Stehkragen, die Ärmel leicht hochgekrempelt. Er liest aus seinem Roman „Der Mantel“, plaudert entspannt mit dem dankbaren Publikum, erzählt launige Anekdoten über Diskussionen mit seinem Lektor Joachim Unseld, und selbst ein Baby, das gelegentlich schreit, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Es scheint, als wäre da einer voll und ganz mit sich im Reinen.

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