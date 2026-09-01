Vor nunmehr 56 Jahren ist Stephan Braunfels zu Beginn seines Architekturstudiums an der Technischen Universität (TU) München in eine Wohnung an der Veterinärstraße eingezogen, nur einen Steinwurf vom Englischen Garten entfernt. Für 110 Quadratmeter zahlte er damals 400 Mark Miete, die er sich freilich mit mehreren Mitbewohnern teilte. In jener Wohnung im fünften Stock lebte der inzwischen so bekannte Architekt, der unter anderem die Pinakothek der Moderne und den Parlamentsneubau des Paul-Löbe-Hauses in Berlin entworfen hat, später mit seiner Ehefrau. Dort wuchsen seine zwei Töchter auf, und dort wollte der heute 76-Jährige auch seinen Lebensabend verbringen. Eigentlich.