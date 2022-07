Die Täter sprühen blau-lila Farbe auf das Kreuz am Grab des ukrainischen Nationalistenführers und verunstalten die Aufschrift auf dem Sockel.

Das Grabmal des 1959 in München ermordeten ukrainischen Nationalistenführers Stepan Bandera auf dem Waldfriedhof ist geschändet worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Mit blau-lila Farbe seien am Samstag gegen elf Uhr Graffiti auf das Kreuz gesprüht worden. Die Schmierereien zeigen unter anderem ein Anarchie-Symbol sowie ein Hakenkreuz. Auch die Aufschrift auf dem Sockel wurde verunstaltet.

Das Grabmal, das auch als Wallfahrtsstätte ukrainischer Nationalisten gilt, wurde in der Vergangenheit schon mehrfach beschädigt. Seitdem wird es von der Polizei überwacht. Der Grablichtautomat, der direkt gegenüber dem Grab steht, könnte dank einer eingebauten Kamera möglicherweise hilfreich sein bei den Ermittlungsarbeiten der Polizei. Die sprach davon, dass der Vorfall jetzt "ausgewertet" werde.