Der Sparkurs der Stadt trifft weiterhin auch das Personal hart. Bis 2030 will München 1650 Stellen abbauen, indem sie nicht nachbesetzt werden. 750 davon sollen im kommenden Jahr gestrichen werden, danach jeweils 300 pro Jahr. Außerdem werden Zulagen gekürzt, etwa bei Erzieherinnen. Und für alle Beschäftigten wird der Fahrkostenzuschuss reduziert, von monatlich 46,55 auf 25 Euro. Das hat der Personal- und Verwaltungsausschuss im Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Die Fraktionen der Linken und von ÖDP/München-Liste/Bündnis Kultur stimmten dagegen.

Ihre Beschäftigten kosten die Stadt mehr als 2,5 Milliarden Euro im Jahr und sie werden tendenziell immer teurer, etwa durch Tarifsteigerungen. Um weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen, will die Stadt die Personalkosten auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Schon 2025 hatte sie 1150 nicht besetzte Stellen gestrichen. Die eingeschlagene Richtung wirke, sagte Personalreferent Andreas Mickisch (SPD) im Gespräch mit der SZ: „Wir haben bereits 125 Millionen Euro eingespart.“ Gleichwohl verlangten die Veränderungen den Beschäftigten viel ab.

Seit geraumer Zeit gilt für Nachbesetzungen eine Quote von 40 Prozent. Ausnahmen bilden Feuerwehr-Einsatzkräfte, Lehrkräfte und Erzieherinnen. Bei ihnen gilt auch weiterhin eine Quote von 100 Prozent. Gerade dort sind jedoch die Ausgaben zuletzt deutlich stärker gestiegen als in anderen Bereichen, wegen Tarifsteigerungen, aber auch, weil viel Personal aufgebaut wurde.

Von 2028 an werden Erzieherinnen nun keine Arbeitsmarktzulage mehr bekommen. 200 Euro sind das bisher monatlich, die sich für die Stadt jedes Jahr auf knapp 9,5 Millionen Euro summieren. Künftig soll die Zulage mit Tarifsteigerungen verrechnet und abgeschmolzen werden. Das habe nicht nur mit der schwierigen Haushaltslage zu tun, sagt Mickisch. Die Stadt sei vielmehr „durch die rechtlichen Rahmenbedingungen gezwungen, die Zulage einzustellen“.

Als sie vor zehn Jahren eingeführt wurde, sei es schwierig gewesen, Personal zu finden. Doch mittlerweile habe sich die Lage gedreht, so Mickisch. Es gebe ausreichend Bewerber, die Stadt könne nicht mehr nachweisen, dass die Personalgewinnung ein Problem sei. Auch in anderen Bereichen sollen deshalb Arbeitsmarktzulagen gestrichen oder reduziert werden, so entfällt etwa in der Wohngeldstelle von 2028 an die Zulage in Höhe von 150 Euro. Dort gibt es mittlerweile offenbar genug Interessenten.

Zur Personalstrategie gehört auch, dass die Stadt weiterhin ihre Nachwuchskräfte nach der Ausbildung übernehmen will. Überdies solle wieder mehr Bewegung in den stadtinternen Arbeitsmarkt kommen, sagt Mickisch, sodass Beschäftigte sich innerhalb der Stadtverwaltung weiterentwickeln könnten.

„Es kann nur funktionieren, wenn wir es gemeinsam angehen“

In einer Stellungnahme kritisierte der Gesamtpersonalrat (GPR) der Stadt die Kürzungen scharf. Die weiteren Einsparungen beim Personal führten zu einer „immer größeren Belastung“ und dadurch auch „zu immer mehr Fehlern“. Darüber hinaus monierte der GPR, dass er nur „rudimentär“ eingebunden gewesen sei. „Es entsteht der Eindruck, dass vonseiten der Stadtspitze geringes oder überhaupt kein Interesse an einer konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Gremium besteht.“

Personalreferent Mickisch äußerte Verständnis dafür, dass der GPR im Sinne der Beschäftigten auf die Belastungen hinweise. Sowohl er als auch Mitglieder des Stadtrats seien jedoch mit dem Gremium in Gesprächen gewesen. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sagte im Ausschuss, er nehme zur Kenntnis, wie die Personalvertretung ihre Kritik formuliert habe. Richtig sei, „es kann nur funktionieren, wenn wir es gemeinsam angehen“. Inhaltlich handle es sich bei der Strategie um einen „maßvollen Vorschlag“, insbesondere im Vergleich mit anderen Kommunen. Der Beschluss sei im Übrigen erst der Auftakt. „Es wird nicht einfacher werden die nächsten Jahre“, sagte Krause.

Linken-Fraktionschef Stefan Jagel bezeichnete die Kürzungen als „Lohnkürzungen durch die Hintertür“. Auch die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Pläne. Der Sparkurs gefährde „gute Arbeit, öffentliche Dienstleistungen und den sozialen Zusammenhalt in München“. Verdi werde sich „gegen diese Kürzungspolitik entschieden zur Wehr setzen“.

Die städtische Gleichstellungsstelle wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass auch die Genehmigung von Elternzeitvertretungen und von Führungstandems in Teilzeit „sehr restriktiv“ gehandhabt werde, was überwiegend Frauen betreffe. „Die von der Stadt München geförderte Vereinbarkeit von Familienpflichten und Beruf wird dadurch beeinträchtigt.“ Auch CSU-Stadtrat Leo Agerer mahnte an, bei Teilzeit und Elternzeit gebe es „Nachsteuerungsbedarf“. Es herrsche bei der Stadt ein „großer Druck auf Personen, nicht in Elternzeit zu gehen“.