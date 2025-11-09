Zum Hauptinhalt springen

Zwischen Süd- und OstbahnhofUnbekannte bewerfen Zug mit Steinen

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei (Symbolfoto).
Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei (Symbolfoto). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Die Steinwürfe trafen die Frontscheibe eines Eurocity, der mit Tempo 110 unterwegs war. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auf einen fahrenden Eurocity-Zug haben Unbekannte in München Steine geworfen. Sie trafen die Frontscheibe des mit etwa 110 Kilometer pro Stunde fahrenden Zuges, wie die Bundespolizei mitteilte. Weder Fahrgäste noch Zugpersonal wurden bei dem Vorfall am Freitagabend zwischen dem Süd- und Ostbahnhof verletzt.

Der Lokführer gab gegenüber den Beamten an, zwei Menschen auf einem Fußgängerüberweg gesehen zu haben. Die Polizei konnte bei einer Fahndung aber keine Verdächtigen mehr finden. Der Zug konnte seine Fahrt mit rund einer Stunde Verspätung in Richtung Graz fortsetzen.

Die Ermittler schätzen den Schaden auf eine mittlere vierstellige Summe. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Asylpolitik
:Bayerns beste Auszubildende muss ausreisen

Natia Beridse kommt aus Georgien, um sich in München eine Zukunft aufzubauen. Die Bäckerei, in der sie ihre Ausbildung macht, ist stolz auf sie. Doch sie begeht einen Fehler – und bekommt die  neue Schärfe in der Migrationsdebatte zu spüren.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite