Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis München steigt weiter. Das Landratsamt meldete bis Montagmittag 279 bestätigte Fälle, 33 mehr als am Sonntag. Den Anstieg führt die Behörde auch auf die größere Anzahl von Tests an den 13 bisher eingerichteten dezentralen Teststationen zurück. Aus dem Würmtal sind derzeit 13 Covid-19-Erkrankte in Gräfelfing gemeldet, vier in Neuried und drei in Planegg.

Die Polizei fährt im Würmtal vermehrt Streife, hat aber nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt, sagte Thomas Sorgalla, Leiter der Polizeidienststelle Planegg. Darunter sei "der Klassiker" gewesen: drei Jugendliche, die auf einer Bank zusammensitzen.

In Gräfelfing ist das mobile Testzelt, in dem künftig Personen mit einem Verdacht auf das Virus getestet werden sollen, einsatzbereit. Es steht nur für Bürger zur Verfügung, die vom Arzt geschickt werden, sagte Bürgermeisterin Uta Wüst (Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing/IGG). Die geplante Teststation in Planegg dagegen ist noch im Entstehen. Es gebe noch technische Probleme, sagt Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig.

Pächter von Gemeindeimmobilien machten sich Sorgen, dass sie wegen der Schließungen die Pacht nicht mehr zahlen könnten, berichtete Wüst. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Keiner soll pleitegehen", sagte sie. Entscheidungen treffe jedoch der Gemeinderat.