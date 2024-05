Bei dem CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger, 39, ist Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden. "In den nächsten Tagen werde ich mich in stationäre Behandlung begeben. Die kommenden Wochen muss ich etwas kürzer treten. Ich bin sicher, dass ich mich bald wieder mit voller Kraft meinen Aufgaben widmen kann", teilte er am Dienstag per Kurznachrichtendienst X mit.