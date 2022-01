Von Sabine Buchwald

Wenn jemand auch im Winter kurze Hosen trägt und weder Australier noch britischer Jung-Adeliger ist, dann fällt er auf. Jedenfalls in einer Stadt wie München, wo sich die meisten Einwohner von November bis März in schwarze Steppstoffe hüllen. Christian und Stefan Öhlschläger kennt man hier hingegen nur in extrem kurzen Hosen. In jeder Wetterlage sah man die beiden Männer leicht bekleidet durch München laufen: die Locken blondiert, die langen gebräunten Beine nackt, oft auch der Bauch unter einem Oberteil im Tigerprint, in Pink oder Neongelb. Man kennt sie als die Öhlschläger-Zwillinge, die Hotpants-Boys oder die Schrillinge.

Jahrzehntelang hat das Duo die Blicke der Passanten auf sich gezogen. Das nahmen die Brüder in Kauf, wollten wohl auch gar nicht unbemerkt durchs Leben gehen. Meist waren sie zu hören, noch bevor man sie sehen konnte. Denn oft fauchten sie einander an, wenn sie an irgendeiner Haltestelle standen und auf Bus oder Tram warteten. In München, wo der Grant zu Hause ist, hat das schon irgendwie gepasst. Ihre provozierenden Auftritte als buntes Doppelpack gehörten zu der Stadt, die sich auf ihre Originale gern etwas einbildet, aber nicht immer viel für sie tut. Diese Zwillingsauftritte sind nun Vergangenheit.

"Seit der Geburt waren wir nie auseinander", sagt sein Bruder in einem Youtube-Video aus dem Jahr 2019. Vor der Kamera erklärt er, der Dominantere von beiden zu sein. Er erzählt, dass Stefan weder trinke noch rauche und er deswegen auch keinen Bauch habe. Und dass sie mindestens gefragt werden wollen, wenn man sie fotografiere.

Laut offiziellen Dokumenten kamen sie am 6. Januar 1950 als Stefan Gustav und Christian Walther Öhlschläger zur Welt. Ihr Vater soll der Schauspieler Heinz Gustav Hans Öhlschläger (1922-1999) sein, der unter dem Pseudonym Heinz Ohlsen in Berlin und Hannover spielte. In diesen Städten wuchsen die Söhne wohl auf.

Stefan wäre auch gerne auf Bühnen gestanden. Wann immer möglich, hat er Ballettstunden genommen, was sicher seiner femininen Seite entsprach. Seine Bühne aber wurde die Straße. Als die beiden 2015 ihre Wohnung verloren, sogar mehr als sie je wollten. Die vergangenen Jahre waren eine Wohnheim-Odyssee, die ihnen nur wenige Habseligkeiten übrig und sie einige Demütigungen erleben ließen. Was Stefan Öhlschläger wertvoll war, Stofftiere und Perlen-Armbänder zum Beispiel, hatte er in dieser Zeit in einem Rollkoffer bei sich. Erst vor Kurzem hatten die beiden wieder eine feste Bleibe in Sendling gefunden. Dort ist Stefan Öhlschläger am Wochenende gestorben.