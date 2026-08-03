Stavros Kostantinidis, Münchner Anwalt und Liebling der Prominenten, feiert seinen 60. Geburtstag. Die Politik, inklusive zweier Ministerpräsidenten, ist in großer Zahl versammelt. Und einige Überraschungsgäste auch.

Es gibt Menschen, die feiern ihren 60. Geburtstag in einem bescheidenen Lokal, bekommen ein lustig gereimtes Ständchen vom Freundeskreis und gehen mit nützlichen Geschenken für das nächste, rentennahe Lebensjahrzehnt nach Hause.