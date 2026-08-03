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Geburtstagsparty für Münchner Netzwerker„Ein außerordentliches Talent für Anbahnung und Beziehung“

Lesezeit: 2 Min.

Stavros Kostantinidis mit seiner Frau Saskia Greipl und Geburtstagstorte im Restaurant Reitschule am Englischen Garten.
Stavros Kostantinidis mit seiner Frau Saskia Greipl und Geburtstagstorte im Restaurant Reitschule am Englischen Garten. Florian Peljak

Stavros Kostantinidis, Münchner Anwalt und Liebling der Prominenten, feiert seinen 60. Geburtstag. Die Politik, inklusive zweier Ministerpräsidenten, ist in großer Zahl versammelt. Und einige Überraschungsgäste auch.

Von Ulrike Heidenreich

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Es gibt Menschen, die feiern ihren 60. Geburtstag in einem bescheidenen Lokal, bekommen ein lustig gereimtes Ständchen vom Freundeskreis und gehen mit nützlichen Geschenken für das nächste, rentennahe Lebensjahrzehnt nach Hause.

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