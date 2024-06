Von wegen Stauhauptstadt: Noch bei der vergangenen Erhebung für das Jahr 2022 musste sich München mit dem unrühmlichen Titel abfinden . Das hatte der Verkehrsdatenanbieter Inrix so berechnet. Jetzt hat Inrix die Methodik geändert – und gemäß der neuen Erhebung stellte sich heraus: So schlimm war es gar nicht. Unter den staureichsten Städten Deutschlands belegte München im Jahr 2022 nur Platz sieben.

Doch jetzt die schlechte Nachricht aus Autofahrersicht: 2023 ist die Isarmetropole auf Platz drei gelandet. 52 Stunden verbrachten die hiesigen Pendler im Stau, 13 Stunden mehr als im Jahr davor. Platz eins belegt Berlin mit 55 Stunden, Platz zwei Stuttgart mit 53 Stunden. Nach München folgen Köln (50 Stunden), Düsseldorf (49), Frankfurt (46), Bremen (45), Hamburg (43), Hannover (41) und Bonn (40).

Am langsamsten unterwegs auf den letzten Kilometern in die Innenstadt sind Autofahrer eindeutig in München (18 Kilometer pro Stunde), gefolgt von Berlin (22) und Hamburg (24). In den meisten anderen Städten liegt der Wert bei 26 Kilometer pro Stunde und darüber. Dabei ist die Zahl der gemessenen Fahrten ins Münchner Zentrum im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zurückgegangen.

Laut Inrix kommen deutsche Autofahrer in den Stadtzentren im internationalen Vergleich aber immer noch einigermaßen gut voran: In den großen Ballungszentren wie New York oder Paris liegt das Durchschnittstempo meist unter 20. Und dort verzeichnet Inrix auch die längsten Stauzeiten: New Yorker stehen den Angaben zufolge 101 Stunden jährlich im Stau, Londoner 99 Stunden und Pariser 97 Stunden.

In München ist, wenig überraschend, der Mittlere Ring wieder die Staufalle Nummer eins, insbesondere auf dem östlichen Abschnitt zwischen der Anschlussstelle der A8 und dem Englischen Garten zur morgendlichen Rushhour. Hier gibt Inrix den jährlichen Zeitverlust mit 27 Stunden an. Nur wenig besser schaut es in der Gegenrichtung auf dem Mittleren Ring zwischen Schleißheimer Straße und Dietlindenstraße aus, hier verlieren die Autofahrer während der abendlichen Stoßzeit von 17 Uhr an 26 Stunden pro Jahr. Zwischen der Nauplia- und der Plinganserstraße gehen 25 Stunden verloren. Die drei Streckenabschnitte liegen im bundesweiten Stauvergleich auf den Rängen vier, fünf und acht.

Auch die Kosten hat das Unternehmen wieder ausgerechnet: 555 Euro kosteten die Verzögerungen jeden einzelnen Fahrer im Jahr. Die Gesamtkosten für die Stadt gibt Inrix mit 294 Millionen an. Wer sich für sämtliche Daten weltweit interessiert, findet diese unter inrix.com/scorecard.

Für seine Berechnungen analysiert Inrix anonymisierte Daten aus verschiedenen Quellen, etwa Daten aus Telefonen und Fahrzeugen. Die verwendeten Daten zeigen das Verkehrsaufkommen der untersuchten Straßenabschnitte über den gesamten Tagesverlauf hinweg. Berücksichtigt werden dabei nur typische Pendlerrouten.

Während Inrix früher die Stauzeiten hochgerechnet hat, verwendet das Unternehmen nun reale, elektronisch erfasste Fahrten. Das hat bei den neuesten Angaben dazu geführt, dass die Verzögerungen geringer ausfallen, da die tatsächlich zurückgelegten Strecken tendenziell kürzer waren, als die früher geschätzten.