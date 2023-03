Schon jetzt geht es am Sendlinger-Tor-Platz für den Autoverkehr meistens nur zäh voran. Nun wird der Platz für längere Zeit richtig zur Staufalle. Weil der Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor schon weit fortgeschritten ist, hat die Stadt damit begonnen, die Oberfläche umzugestalten.

Aktuell verläuft der Autoverkehr in der Lindwurmstraße nahe dem Platz nur einspurig. Von Montag, 6. März, an werden auch die Fahrspuren der Sonnen- und Blumenstraße sowie am Oberanger reduziert. Bis voraussichtlich 26. Mai steht in allen Richtungen jeweils nur eine Geradeausspur zur Verfügung. Auch für abbiegende Fahrzeuge bleibt nur eine Spur übrig.

Am Dienstag, 7. März, wird die Ampelanlage umgebaut und ist deshalb nicht in Betrieb. Autofahrer sollten den Sendlinger-Tor-Platz möglichst weiträumig umfahren. Von der Lindwurm- zur Sonnenstraße etwa kommt man über die Goethe- und Schwanthalerstraße.