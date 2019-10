2000 Landwirte sind zum Bauernprotest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung nach München gezogen. Insgesamt 1000 Traktoren blockieren seit Dienstagmittag den Odeonsplatz. Wie die Polizei mitteilt, sind die Ludwig- und die Leopoldstraße bis zur Hohenzollernstraße nicht mehr befahrbar.

Die Bauern ziehen vom Odeonsplatz aus in Richtung Siegestor. Man müsse mit Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet rechnen, sagt ein Polizeisprecher. Der Odeonsplatz ist voraussichtlich noch bis 16 Uhr gesperrt. Bereits am Vormittag mussten Autofahrer - auch aus der Region - mehr Zeit einplanen. Von mehreren Orten aus waren Konvois mit bis zu 150 Traktoren nach München gefahren. Die Polizei warnte vor Staus und Verkehrsbehinderungen bis in den späten Nachmittag.

Die Kundgebungen sind Teil eines bundesweiten Aktionstags der Bauerninitiative "Land schafft Verbindung", der sich innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Landwirte angeschlossen haben. Die seit Jahren unter Einkommensverlusten leidenden Bauern sind verärgert, weil EU und Bundesregierung die Umweltauflagen in den vergangenen Jahren stetig verschärft haben. Die Hauptkundgebung ist in Bonn geplant. In Bayern demonstrierten Landwirte auch in Bayreuth und Würzburg.

In Würzburg wurden die Proteste aber noch vor dem offiziellen Beginn vom Versammlungsleiter beendet. Grund dafür war ein Verkehrschaos in der Stadt - ausgelöst durch die Traktoren, wie ein Polizeisprecher sagte. "In Würzburg ging gar nichts mehr." Dabei waren nach ersten Schätzungen der Polizei nur 650 statt wie erwartet 1000 Traktoren gekommen. Sie bat die Landwirte trotzdem, wieder umzukehren. Am Versammlungsort in der Nähe der Würzburger Residenz sei kein Platz mehr gewesen, erklärte der Sprecher. Selbst Feuerwehr und Rettungswagen waren in einigen Stadtteilen nicht mehr durchgekommen. "Glücklicherweise gab es in dieser Zeit keine medizinischen Notfälle in den betroffenen Bereichen", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. In Bayreuth sollten nach Angaben der Polizei bis in den Nachmittag noch an die 1000 Traktoren unterwegs sein.