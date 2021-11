Von Thomas Anlauf

Die nicht enden wollende Corona-Pandemie zehrt an den eigenen Nerven. Kommt ein neuer Lockdown? Sollte man angesichts der immens hohen Inzidenzzahlen besser nicht in die U-Bahn steigen, sondern zu Fuß zum Einkaufen gehen? Freunde treffen im Freien geht bei diesen Temperaturen eigentlich auch nicht mehr. So anstrengend und ja, auch gefährlich, es manchmal ist, sich täglich durch die Stadt zu bewegen, die Pandemie hat nicht nur unser Privatleben in den vergangenen 20 Monaten geprägt. Sie hat auch München verändert.

Lokalbetreiber mussten nach monatelangem Lockdown aufgeben, viele Menschen waren oder sind schon wieder in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit droht, wenn die Maßnahmen wieder verschärft werden. Der Tourismus brach im vergangenen Jahr ziemlich zusammen und hat sich bis heute nicht wirklich erholt, Kinos blieben, wenn sie denn öffnen durften, oft halb leer.

Es gibt aber auch positive Nachrichten aus der scheinbar ewigen Corona-Stadt: Es gab weniger Verkehrsunfälle auf den Münchner Straßen, wohl weil einfach weniger Menschen unterwegs waren. Ach ja, und Kinder kamen auch wieder ziemlich viele auf die Welt. Nur scheinen die Eltern meist nicht sehr einfallsreich zu sein, wenn es darum geht, wie sie ihre Babys nun nennen. Emilia und Maximilian sind laut Statistischem Jahrbuch wieder einmal die häufigsten Vornamen der Münchner Kindl. Eine gewisse Beständigkeit in diesen aufreibenden Zeiten tut aber vielleicht auch ganz gut.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Investor Büschl sich die neue Großmarkthalle vorstellt Der Immobilienunternehmer verkündet seinen Einstieg beim Projekt und stellt erste Pläne und Forderungen vor. Die Politik ist grundsätzlich angetan - es gibt aber auch Zweifel. Zum Artikel

Knochenfund im Wald: Sonja Engelbrecht ist tot Vor 26 Jahren verschwand eine 19-jährige Münchnerin nach einer Party spurlos. Jetzt fand ein Waldarbeiter Überreste - weit weg von München. Die Polizei sucht das Gebiet inzwischen mit einem Großaufgebot ab. Zum Artikel

Probephase für Frauen-Nacht-Taxi wird verlängert Bisher wurden zwar nur 1000 Gutscheine eingelöst. Da Ausgehen in Pandemie-Zeiten aber für viele kaum ein Thema gewesen ist, wird das Pilotprojekt fortgeführt - vielleicht bald sogar als Handy-App. Zum Artikel

Jugendlicher rammt Opfer Schraubenzieher in Oberschenkel Fünf Teenager sollen ihre drei 16-jährigen Opfer am Germeringer See zudem mit einem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen haben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg