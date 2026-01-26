Jakob Bergmeier wollte seiner Großmutter etwas zurückgeben: das Gefühl, Teil der Familie zu sein. Nicht als passive Zuschauerin, der Kinder und Enkel bei Besuchen auf ihren Smartphones Fotos von Geburtstagsfeiern oder Urlaubsreisen zeigen, sondern selbstbestimmt. „Mich hat gestört, dass sie immer darauf angewiesen war, dass jemand kommt und ihr zeigt, was die anderen längst gesehen haben“, sagt er. Aus diesem Unbehagen entstand Enna – ein Social-Impact-Start-up, das digitale Kommunikation für ältere Menschen radikal vereinfacht.