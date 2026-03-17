Die Zahl neuer Start-ups in München steigt beinahe täglich. „Wir zählen allein im vergangenen Jahr 290 Neugründungen – das ist ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagt Alexander Hirschfeld, Leiter Research beim Startup-Verband in Berlin. Damit sei der Zuwachs an jungen Unternehmen in München deutlich größer als im bundesweiten Durchschnitt (29 Prozent). Und das, so Hirschfeld, sei kein Randphänomen, sondern entscheidend. „Weil Start-ups für das stehen, was wir in Deutschland dringend nötig haben: wirtschaftliche Erneuerung.“

Der Satz markiert den Ton dieser Pressekonferenz: Optimismus in Zeiten des Strukturwandels. In der bayerischen Industrie verschwinden Monat für Monat 2000 bis 3000 Arbeitsplätze – doch parallel entsteht etwas Neues. Und zwar hier, in und rund um München. Auch im Landkreis Starnberg wächst die Szene, wo sich neben dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen viele Start-ups angesiedelt haben.

Was folgt, ist Aufbruch pur – ein Ton, den man lange nicht gehört hat. „Es gibt gute Nachrichten aus der Wirtschaft“, sagt Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, und spielt dabei auf ein geflügeltes Wort an: „München leuchtet“ – diesmal wirtschaftlich. Es leuchtet so hell, dass Gößl fast schon von einem „neuen Gründungszeitalter“ sprechen will. Der neue „Startup- und Scaleup-Monitor“, den die IHK gemeinsam mit dem Startup-Verband erstmals vorgelegt hat, zeichnet ein detailliertes Bild der Gründerlandschaft – und macht deutlich, welche Bedeutung diese Bewegung hat. München, so der Tenor, ist längst mehr als nur ein Technologiestandort. Es ist ein Nährboden, auf dem aus Ideen Unternehmen werden.

Wie dies konkret aussehen könnte, erzählt Heike Freund, Chief Operating Officer des Münchner Start-ups Marvel Fusion. Ihr Unternehmen arbeitet an nichts Geringerem als einer neuen Energiequelle: der laserbasierten Kernfusion. „Wenn es uns gelingt, das Sonnenprinzip auf der Erde nutzbar zu machen, hätten wir eine praktisch unerschöpfliche, saubere Energiequelle“, sagt Freund. Ihr Technologiedemonstrator soll noch in diesem Jahr fertig werden – gebaut in München, gefördert von einem Netzwerk aus Industrie und Forschung, unterstützt von internationalen Fachkräften aus 26 Nationen.

Marvel Fusion steht stellvertretend für viele Münchner Start-ups, deren Geschäftsmodell auf Deep‑Tech basiert – also auf wissenschaftlich fundierten Innovationen, etwa künstlicher Intelligenz oder Quantencomputing. Deep-Tech, so Freund, sei keine ferne Wissenschaft, sondern „ein Gamechanger für unsere Wettbewerbsfähigkeit“. Doch damit aus Start-ups echte „Champions“ werden, brauche es Kapital, schnelle Genehmigungen und innovationsfreundliche Regulierung. „Wir müssen Finanzierungsrunden in dreistelliger Millionenhöhe auch hierzulande stemmen können – sonst gehen die Unternehmen ins Ausland.“

In München gibt es 1720 aktive Start-ups

Die Daten bestätigen den Eindruck einer Region im Gründungsrausch. 2445 Start-ups und Scale-ups zählt der Monitor im Großraum München. Scale-ups sind Jungunternehmen, die aus ihrer Anfangsphase herausgewachsen sind und sich zu veritablen mittelständischen Unternehmen entwickelt haben wie beispielsweise Celonis, Flix, Helsing, Isar Aerospace, Quantum Systems oder Scalable Capital.

Allein in der Stadt gibt es 1720 aktive Start-ups. Das Ökosystem endet nicht an der Stadtgrenze, es erstreckt sich weit ins Umland. Besonders stark ist der Landkreis München, wo es pro Kopf sogar mehr Start-ups gibt als in der Stadt. Auch Starnberg, Fürstenfeldbruck und Rosenheim gehören zu den zehn gründungsstärksten Regionen Bayerns. „Das Innovationsökosystem reicht längst über die Stadtgrenzen hinaus“, sagt Bernhard Eichiner von der IHK. „Wer in München gründet, gründet in einem Netzwerk.“

Dazu kommen starke Cluster in der Verteidigungsindustrie – kurz: Defense-Tech – und eben Deep-Tech, zwei Bereiche, in denen Bayern europaweit führt. In den vergangenen Jahren flossen über 1,7 Milliarden Euro in Defense-Start-ups aus der Region. München, so heißt es, liegt damit vor London oder Helsinki. Start-ups wie Helsing sind längst Symbol einer Branche, die militärische und zivile Technologien vereint.

Auch beim Wagniskapital zieht München an Wettbewerbern vorbei. Zwischen 2023 und 2025 verdoppelte sich das Investitionsvolumen auf etwa 6,4 Milliarden Euro – das ist der erste Platz in Deutschland. Berlin dagegen verlor im selben Zeitraum fast ein Fünftel seiner Volumina. „Für uns ist das ein wichtiger Wendepunkt“, sagt Hirschfeld. „München ist jetzt auf Augenhöhe mit der Hauptstadt – und in Schlüsseltechnologien sogar voraus.“

Insgesamt beschäftigt die deutsche Start-up- und Scale-up-Szene laut Hirschfeld inzwischen rund 500 000 Menschen, davon etwa 120 000 in München. Eine beeindruckende Zahl, doch wie weit trägt der Boom wirklich? „Wir verlieren in Bayern jeden Monat rund 2000 Industriejobs“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. „Start-ups schaffen im selben Zeitraum etwa 500 neue. Das Verhältnis ist eins zu fünf. Wenn wir das Beschäftigungsniveau halten wollen, müssen wir die Zahl der Neugründungen verfünffachen.“

Nicht alles glänzt. München hinkt beim Frauenanteil und der Kapitalquote hinterher. Der Frauenanteil in den Start-ups liegt mit 14 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der mit 20 Prozent niedrig ist. Im internationalen Vergleich – etwa zur Londoner City oder zum Silicon Valley – ist der Anteil der jährlichen Start-up-Investitionen am regionalen BIP gering. Und die Bürokratie bremst. Gößl fordert daher eine europäische Kapitalmarktunion: „Damit unsere Versicherungen und Banken endlich mehr Risikokapital in Wachstumsunternehmen investieren dürfen.“

Für Start-ups entscheidend seien zudem Gewerbeflächen, schnelle Genehmigungsverfahren und mehr Aufträge von der öffentlichen Hand. Viele öffentliche Ausschreibungen schließen junge Firmen derzeit noch aus, weil sie fünf Jahre Markterfahrung verlangen. Gößl sagt: „Wir müssen Start-ups die Tür öffnen, nicht den Zugang versperren.“