Pakete, Obstkisten, Retouren: Robominds aus München baut Roboter, die in chaotischen Umgebungen greifen, sortieren und lernen können – dort, wo bisher vor allem Menschen anpacken mussten.

Dutzende Pakete schieben sich über ein schwarzes Förderband. Manche sind sorgfältig gepackt, andere verbeult, irgendwo hat jemand „Zerbrechlich!“ draufgeklebt. Sie liegen kreuz und quer, darunter ein weiches Päckchen, das sich unter dem Gewicht verformt hat. Wer hier am Ende des breiten Bands arbeitet, muss heben, sortieren, weiterschieben: bis zu 35 Kilogramm schwere Pakete, stundenlang. Ein Job, der schwer zu besetzen ist.