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Start-upRobominds: Wie zwei Gründer aus München Robotern Intelligenz beibringen

Lesezeit: 5 Min.

Tobias Rietzler und Andreas Däubler haben Robominds vor zehn Jahren in München gegründet. Ihre Paketmaschine Titan zeigt, was die neue Generation KI-gesteuerter Roboter schon kann: sehen, entscheiden, greifen.
Tobias Rietzler und Andreas Däubler haben Robominds vor zehn Jahren in München gegründet. Ihre Paketmaschine Titan zeigt, was die neue Generation KI-gesteuerter Roboter schon kann: sehen, entscheiden, greifen. Catherina Hess

Pakete, Obstkisten, Retouren: Robominds aus München baut Roboter, die in chaotischen Umgebungen greifen, sortieren und lernen können – dort, wo bisher vor allem Menschen anpacken mussten.

Von Catherine Hoffmann

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Dutzende Pakete schieben sich über ein schwarzes Förderband. Manche sind sorgfältig gepackt, andere verbeult, irgendwo hat jemand „Zerbrechlich!“ draufgeklebt. Sie liegen kreuz und quer, darunter ein weiches Päckchen, das sich unter dem Gewicht verformt hat. Wer hier am Ende des breiten Bands arbeitet, muss heben, sortieren, weiterschieben: bis zu 35 Kilogramm schwere Pakete, stundenlang. Ein Job, der schwer zu besetzen ist.

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