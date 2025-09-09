Ungewöhnliche Geschäftsidee Firmengründung mit kostenlosen Tampons 9. September 2025, 15:43 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Pheline Huber verteilt mit ihrem Start-up kostenlose Tampons in München. (Foto: Catherina Hess)

Was mit Kondomen geht, soll auch mit Tampons funktionieren: Pheline Huber bietet kostenlose Hilfe für Menstruierende an. Sie will das Projekt mit Werbung finanzieren. Einen Teil des Gewinns spendet sie an obdachlose Frauen.

Von Sabine Buchwald

