Kennt jede Frau, dieses Rechnen, Hoffen, Bangen, wann oder ob sie kommt: die Regel, die Periode, die Mens, wie auch immer man sie nennen mag, die monatliche Blutung. Kennt auch jede Frau: Manchmal kommen diese Tage überraschend, dauern länger oder fallen heftiger aus als erwartet. Genau da setzt Pheline Hubers Idee an, mit kostenlosen Tampons „menstruierenden Personen“ auszuhelfen, wie sie sagt.
Ungewöhnliche GeschäftsideeFirmengründung mit kostenlosen Tampons
Was mit Kondomen geht, soll auch mit Tampons funktionieren: Pheline Huber bietet kostenlose Hilfe für Menstruierende an. Sie will das Projekt mit Werbung finanzieren. Einen Teil des Gewinns spendet sie an obdachlose Frauen.
Von Sabine Buchwald
