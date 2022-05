Nachhaltig einkaufen, ohne dafür von einem Laden zum nächsten gehen zu müssen - das will Michael Sixl ermöglichen. Mit seinem Start-up "Gerne Ohne" liefert er Lebensmittel an die Haustür - und verdient bisher keinen Cent damit. Was treibt ihn an?

Von Sonja Niesmann, München

Michael Sixl hat, er wirft diesen Begriff selbst ins Gespräch, eine "Mission": Er will seinen Teil dazu beitragen, Lebensmittel endlich plastikfrei zu machen. Dieses Riesenproblem der Plastikverschmutzung. Die Bilder von Stränden, an denen die Plastikflut anschwappt. Die Berichte von Tieren mit Plastik im Magen. "Dass ein hochentwickeltes Land wie wir Plastikweltmeister ist" - das treibt ihn mächtig um. Der 31-Jährige hat deshalb mit zwei Partnern das Start-up "Gerne Ohne" gegründet: Die Lebensmittel, die Kunden online bestellen, werden in wiederverwendbaren Schraubgläsern ausgeliefert, deutschlandweit. Noch springt für ihn und seine Partner kein Cent Verdienst heraus, sie leben, sagt er, von Erspartem und Nebenjobs. Aber Sixl ist kein "Mein Haus, mein Auto, mein Boot"-Typ. Geld treibe ihn nicht an, "Autos hasse ich" - was würde er drum geben, wenn die Straße im Gärtnerplatzviertel, wo er wohnt, autofrei wäre. Und wenn seine Freundin ihn auf Löcher in seinen T-Shirts aufmerksam macht und vorschlägt, mal ein paar neue zu kaufen, hält er dagegen: "Die sind doch noch gut." Bei diesem Beispiel muss er dann selbst lachen.